Utfordrende fra en av byens fremste trommeslagere

Super Heavy Metals andreplate er et logisk og tidvis utfordrende steg videre.

Kim Åge Furuhaug er en av byens mest kjente trommeslagere og perkusjonister. Nå er han ute med sitt andre soloprosjekt. Foto: Pressebilde/Isak Andersen

Joakim Randa Berthelsen

Publisert Publisert Nå nettopp

Fakta Super Heavy Metal «Gong Splash Midi Midi» Hubro (improvisasjon) Les mer

Perkusjonist og trommeslager Kim Åge Furuhaugs andre utgivelse under navnet «Super Heavy Metal» er et fascinerende stykke musikk. «Gong Splash Midi Midi» er et logisk steg videre fra cymbalimprovisasjonene på den nesten komisk presist titulerte debuten «Music For Cymbals» og har kun vage likhetstrekk med et av hans andre prosjekt, instrumental-pop bandet Orions Belte.

Mye av utviklingen kan tilskrives Furuhaugs svært drevne og dyktige samarbeidspartnere, Ådne Meisfjord og Emil Nikolaisen, to av kanskje norsk musikks fremste utforskere av støy som musikalsk virkemiddel. Selv om debutplaten også utforsket en rekke av krautrockens landskaper, også der improvisert i sin helhet, tilfører Meisfjords intrikate prosessering av cymbalene en svært nyttig ekstra dimensjon. Jeg tror ikke noen har hørt cymbaler låte slik som dette tidligere.

Les også Bergenserens nye album gir deg bakoversveis

For ja, dette er et utfordrende album, til tross for at det utforsker gjenkjennelige musikalske landskap. Allerede fra åpningslåten «Super Duper» settes et maskinelt, ofte monotont lydbilde – et perkusjonsdrevet samlebånd som stadig utvider sin rekkevidde, element for element av perkusjon til det har definert et lydlig landskap som er både forstyrrende og forlokkende, simpelt og intrikat. «Super Duper» tilbyr kanskje noen varme toner, men sann mine ord – Orions Belte er langt unna her.

Det heftige cymbaldrivet får i større grad selskap av helt andre musikalske sjangerelementer på oppfølgingslåten «Ground Signal», albumets lengste. Paletten er også her gjenkjennelig maskinell, men samtidig åpnere og hakket mer dynamisk i sin anvendelse av støy. Enkelte virkemidler fra dubstepen, med rask eskalerende intensitet og påfølgende, forløsende «drop» kan også høres, men bare på det rent strukturelle planet.

«Gong Splash Midi Midi» er et verk som krever konsentrasjon og ikke rent lite assosiasjonsevne, ellers forsvinner det lett i bakgrunnen. For undertegnede åpenbarte tredjelåten «Justice (for and all)» seg på en nattevandring på Dokken, noe som neppe er tilfeldig, da låtens gjentakende, men små, tungmaskinelle bevegelser ikke minner rent lite om konteinerhavnens lydbilde. Alle som har lyttet til kranene en søvnløs natt, vet hvor vakkert det kan lyde.

Dette er et pragmatisk stykke musikk, ikke i den forstand at det er formularisk eller kalkulert, snarere tvert imot – det puster med få og enkle, ofte subtile virkemidler liv i rytmene som banker på innsiden av vår automatiserte tilværelse og tvinger lytteren til å undersøke dem nærmere med en uvant, sanselig oppmerksomhet.

Les også Da de to artistene møttes på kafé i København, ble begge «starstruck»

Furuhaug med kompani utforsker og maner frem veldig mye interessant, og jeg er jeg er egentlig ganske så udelt positiv.

Men «Gong Splash Midi Midi» har sine klare begrensninger som plateinnspilling. Ja, det er kanskje absurd å anklage et i stor grad improvisert verk for å være for kort og skisseaktig, beskrivelser som på sett og vis også utgjør kvaliteter ved innspillingen – men jeg klarer ikke helt å fri meg fra ønsket om mer.

Appetitten stilles aldri helt og før musikken får festet seg, forsvinner den sporløst bak konteinerne et sted.