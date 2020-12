Saknar du kunst og kultur? Her er det opent dag og natt.

Bergens Tidende guidar deg til gode digitale opplevingar som du kan nyte frå godstolen heime.

Nasjonalmuseet delar også små snuttar der fagstaben kan inspirere deg til å drive med litt bevaring av gjenstandar frå heimen: som her i snutten «Hjemmekonservering #1»

NRK har også sett nærare på kva kunst som vert laga i det offentlege rom under koronarestriksjonane.

Fargerike Yayoi Kusama sin kunst kan ein til vanleg mellom anna oppleve på Henie Onstad Kunstsenter i Bærum kommune. Museet er for tida stengd, men i mellomtida kan du nyte dokumentaren «Dronninga av polkadotter» om ein av våre største kunstnarar, som har budd 40 år på psykiatrisk sjukehus.

KODE har lenge arbeida med videoformidling, og på deira Facebook-side kan du finne ulike videoar frå museet. Her kan du høyre Christopher Knag fortelje om utstillinga av Knagmøblar og om historia til handverksfamilien.

Markeringa av Nina Griegs 175-års jubileum vart avlyst, men her kan du høyre konservator Monica Jangaard fortelje om Nina, direkte i frå hennar eiga stove på Troldhaugen.

Din eige private omvisar

Sakna du tigerstaden? No kan du bli med på digital omvising i Astrup Fearnley Museet. Her vert du betre kjend med tre verk av kunstnarane Kitaj, Self og den meir kjende Koons. Opplev Astrup Fearnley med din eigne private omvisar.