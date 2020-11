Eksperter mener vi bør godta faktafeil i «Atlantic Crossing» og «The Crown»

Burde alt i «Atlantic Crossing» vært sant? Det ville vært umulig, mener eksperter.

«NRK gir seerne en grunnleggende usann fortelling om krigen.»

Det skrev historieprofessor Tom Kristiansen og forfatter Tore Rem i Aftenposten tirsdag. De reagerer sterkt på det de mener er historieforfalskning i NRK-serien «Atlantic Crossing».

Der fremstilles det som at kronprinsesse Märtha hadde stor innflytelse over president Roosevelts politikk.

Debatten dukker ofte opp når filmer og serier er basert på en sann historie. Filmen om «Kon Tiki» og serien om 22. juli er to eksempler. Den samme diskusjonen går rundt Netflix-serien «The Crown», som viser innsiden av det britiske kongehuset.

Mener kunstneriske friheter er nødvendig

– Diskusjonene dukker opp når historikere eller andre reagerer på avvik fra historiske fakta. Bekymringen er at seerne skal sitte igjen med et galt bilde av hva som skjedde. For det er oftest et mye større publikum som ser en tv-serie enn som leser historiebøker, sier Sara Brinch. Hun er prodekan og førsteamanuensis i medievitenskap på NTNU.

Debatten rundt «sannhet» i historiske drama er nærmest uunngåelig, mener hun.

Historiske kilder gir ikke et sammenhengende bilde av historien. Derfor er manusforfattere pent nødt til å ta seg noen kunstneriske friheter når de lager film og tv, mener hun.

Men da risikerer man å utfordre:

Pårørende kan reagere på at slektninger får andre roller og karaktertrekk enn de hadde.

Befolkningen kan reagere på at etablerte fremstillinger av historien rokkes ved. Det kan være fortellinger som mange bryr seg om eller har tatt for gitt.

Historikere kan reagere på at man bryter med etablerte historiske fakta.

NRK vil fortsette

Skaperne av «Atlantic Crossing» mener kritikken bommer. I et innlegg i Aftenposten skriver de at de aldri har forsøkt å fremstille serien som «sannheten».

Kritikken har heller ikke festet seg i NRK.

Statskanalen vil ikke slutte å sende historisk drama som blander fiksjon og virkelighet. Det forteller dramasjef Ivar Køhn. Han mener fiksjon er avgjørende for å skape interessante karakterer.

– Min opplevelse er at seerne er mer opptatt av karakterene enn de historiske rammene rundt. Jeg tror folk forstår at det er fiksjon også når handlingen ligger tett inntil historien, sier Køhn.

Kronikkforfatterne Rem og Kristiansen mener NRK burde tydeliggjøre hva som er fiksjon. Det mener både serieskaperne og Køhn at de allerede gjør.

– Når vi sier at serien er inspirert av sanne hendelser, har vi allerede tydeliggjort at det er fiksjon. Til «Atlantic Crossing» har vi også laget en artikkel til hver episode. Der skiller vi mellom hva som er fiksjon og hva som er fakta, sier Køhn.

Populariteten til serien øker nå på NRK TV. I snitt har hver episode nesten 900.000 seere fordelt på alle flater.

– Kan aldri speile virkeligheten 100 prosent

– Deler av historien står ekstra sterkt i det norske folks kollektive minne, for eksempel krigen. Mange vil ha en mening om hvordan det fremstilles, sier Christopher Pahle, manusforfatter og serieanmelder i Dagbladet.

Det skal imidlertid være stort rom for diktning og fiksjon i drama, også historisk drama, mener Pahle. En helt korrekt fremstilling av virkeligheten i drama er ikke mulig.

– Fiksjon kan aldri speile virkeligheten 100 prosent.

Noen innvendinger mot historisk drama er likevel på sin plass, mener Pahle. Det kan imidlertid være vanskelig å få øye på hva som er reelle innvendinger som bør lyttes til, og hva som er flisespikkeri.

– Når du regelrett omskriver historien, er det et større problem enn hvis du endrer detaljer. Man skal ha en god grunn for å gjøre det, sier Pahle.

Nordmenn som tapre krigshelter

Pahle mener noen regissører lykkes med en total omskrivning. Et eksempel er Quentin Tarantinos «Inglourious bastards». Der dreper de jødiske heltene i filmen Hitler.

– Tarantino tar en traumatisk hendelse og gir den en «lykkelig» slutt i form av en hevnfantasi. Omskrivningen er et poeng i seg selv.

Pahle mener «Atlantic Crossing» gjør et feilgrep som er typisk i norske krigsfilmer.

– Man lager en fortelling der vi er de tapre heltene som klapper oss selv på skulderen og tar æren for nærmest egenhendig å ha vunnet krigen, sier Pahle.

– Publikum forstår vel at historisk drama har mye fiksjon i seg?

– Jeg tror absolutt ikke publikum er dumme. Men jeg tror ikke de nødvendigvis reflekterer så mye rundt det de ser. Visuell historiefortelling har en sterk overbevisningskraft, avslutter Pahle.

Dokumentarer får også kritikk

Hva om serier som «Atlantic Crossing» hadde fulgt historiefagets kilder til punkt å prikke? Da kunne man endt opp med noe som likner en dokumentar, mener Sara Brinch.

– En dokumentar vil også kunne få kritikk fra historikere for at kilder er brukt på feil måte, blir misforstått eller oversett. Det vil alltid være ulike oppfatninger om hva en historisk korrekt fremstilling er, sier Brinch.

Hun ser på debattene som viktige. De gjør seerne oppmerksomme på at fiksjon er fiksjon.

– Jeg mener det ville vært unaturlig av NRK å dementere innholdet i «Atlantic Crossing». Den er ikke en dokumentar eller nyhetssak. NRK bidrar til å opplyse seerne når de åpner for debatt på sine flater, sier Brinch.