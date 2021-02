Tix spilte inn mulig Eurovision-opptreden

To dager etter at Tix vant MGP-finalen, spilte han inn det som kan bli Norges Eurovision-bidrag dersom det ikke blir mulig å reise til Rotterdam i mai.

Andreas Haukeland, bedre kjent som Tix, vant lørdagens MGP-finale. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK / NTB

NTB

– Drømmen er så klart å få reise til Rotterdam, så det håper vi blir noe av. Det var helt utrolig å gjøre opptaket i dag. Vi har faktisk bare hatt ett døgn på å finpusse det som kan bli bidraget til den europeiske finalen, men det virker som hele NRK-gjengen her føler at vi sitter med et verdig bidrag, sier Tix, som egentlig heter Andreas Haukeland, i en pressemelding.

27-åringen trakk det lengste strået og vant lørdagens MGP-finale med sin selvskrevne låt «Ut av mørket», som handler om psykisk helse. Artisten valgte lørdag å fremføre sitt opprinnelig norskspråklige bidrag på engelsk.

– Jeg har nesten ikke sovet siden før finalen, så nå er jeg skikkelig klar for å komme meg hjem, sjekke anrop og ta en dusj, sier han.

Norge var første ut av 41 deltakerland til å levere sitt backup-opptak, opplyser Stig Karlsen, som er prosjekt- og musikkansvarlig for MGP og leder Norges delegasjon i den internasjonale konkurransen.