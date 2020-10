Sissel klar med to nye julesanger – før hun skal synge for sitt minste førjulspublikum noensinne

Julen 2020 blir helt annerledes enn Sissel Kyrkjebø hadde sett for seg. Nå gleder hun seg til å synge for et publikum igjen – selv om det blir hennes minste i førjulstider hittil.

Sissel Kyrkjebø har spilt inn to nye julesanger. Foto: Hanna Franzén / NTB (arkiv)

NTB-Gitte Johannessen

Storturneen «Sissels jul 2020» skulle tatt henne til et fint knippe konsertsaler i Norge, så vel som til Sverige, Danmark og Tyskland. Men i september bestemte hun seg:

– Vi måtte avlyse. Vi hadde en juleturné som skulle gå i fire land, og slik situasjonen er nå var det ikke mulig å gjennomføre med karantene. Siden produksjonen var ganske stor, og vi ikke skulle ha så mange konserter i Norge, var det umulig å gjennomføre bare den delen.

Da var det fremdeles uklart om og hva det ble av lovede støtteordninger, og Sissels team kunne ikke vente.

Hun sier til NTB at hun heller ikke ville legge beslag på musikere som kanskje hadde mulighet til å hive seg på andre spillejobber.

– Jeg tror vi vendte hver eneste stein vi kunne for å klare det, men det gikk ikke, sier Sissel, som håper på gode ordninger for bransjen. Hun prøver ikke å tenke for mye på situasjonen, «jeg kjenner jeg får frysninger», sier hun.

– Alt tyder på at man finner en løsning til slutt. Men hvor lang tid tar det, og så vil man gjerne være trygg. Vi håper at vi kommer oss på veien til neste år.

Sissel Kyrkjebø skal gjøre noen få konserter før jul allikevel – i følge med en treretters meny. Foto: Julia Marie Naglestad

Nær opplevelse

I førjulstiden fant hun i stedet på det stikk motsatte: Hun gjør i alt ti soarekonserter; på Hotel Britannia i Trondheim i november mens i desember står Palmen på Grand Hotel og Finstua på Frognerseteren i Oslo for tur. Alle stedene blir det «utsøkt tre retters meny fulgt av intimkonsert med Sissel».

– Da går jeg fra den store produksjonen jeg ellers reiser rundt med – som er lag på lag med opplevelser og sceniske ting – til bare å være en pianist og meg. Det blir nært, foran ganske få mennesker. Jeg gleder meg veldig til det, jeg har aldri gjort noe liknende før.

Hun har sunget for et lite publikum før, i en av stuene på Baroniet Rosendal.

– Men det var før koronaen, så første rad var en meter fra meg! Jeg liker denne intimiteten, at jeg kan se alle – det er veldig koselig. Du kan få en veldig direkte dialog med publikummet ditt, som slapper av på en annen måte i et lite rom enn i en konsertsal. Vi er «sammen», sier Sissel Kyrkjebø.

Hun er opptatt av at hun som artist også må føle seg trygg, og sier at de tre konsertstedene har faste plasser og følger smittevernreglene nøye.

Sissel under en opptreden i USA i januar i år – med Tim Carmon på piano. Sammen er de å høre på hennes nye julesang, som slippes løs fredag. Foto: AP

Dobbelt opp

Men Sissel byr også på to nye julesanger, som slippes denne måneden og neste. Fredag kommer «Christmas Time Is Here», en låt fra 1965 som er blitt en jazzstandard og innspilt av mange. Og i november følger en helt ny versjon av «Glade jul», som hun første gang spilte inn i 1987.

– Tja, svarer hun på om julesangslippet var planlagt:

– Jeg var i studio rett før koronaen kom, med et helt annet prosjekt. Vi hadde litt ekstra tid, og jeg sa til Tim «kan vi ikke bare spille inn noen julesanger».

Amerikanske Tim Carmon er keyboardisten som ofte spiller med Eric Clapton, og medvirket også på Sissels «Reflections»-prosjekt og den planlagte juleturneen.

– Vi fant frem til «Christmas Time Is Here». Det er en sang jeg ikke hadde et forhold til før jeg gikk inn i teksten og så hva den egentlig handlet om. Jeg synes den har et enkelt, men fint budskap, den handler rett og slett om at juletiden er ungers favoritt, familiene samles, men kanskje den oppmerksomheten vi gir til hverandre i julen kunne vært fordelt utover hele året? Det er en jazzstandardlåt, men ikke den som blir spilt mest. Jeg synes den er veldig fin. Vår innspilling er nær, jeg håper den får folk til å senke skuldrene.

Spesielt fokus

I november kommer «Glade jul», også den innspilt bare med Sissel og Tim Carmon – i stor kontrast til første gang hun spilte den inn.

– Det var i 1987, med Harmonien i Bergen og stort arrangement av Egil Monn-Iversen. Nå tar vi denne julesangen helt ned, med bare piano og vokal og litt smektende strykere, smiler hun. For det var omtrent slik Sissel gjorde sitt fjorårsprosjekt «Reflections», der hun slapp 51 sanger i løpet av året, i form av én ny låt hver uke med ny musikkvideo og én video der hun snakket om hver sang.

– Jeg ville fortelle litt om bakgrunnen, hvorfor jeg hadde valgt akkurat den sangen. Jeg ville invitere folk inn i mitt musikalske univers via min egen hjemmeside, sier Sissel.

Alt ble innspilt nedstrippet, med bare hun og en pianist i studio, noe hun sier ga et helt spesielt fokus.

– Det var sånn jeg møtte Tim Carmon. Den første sangen vi gjorde var gospellåten «If I Can Help Somebody», som han hadde spilt i kirken siden han var barn. Det å stå inne i et rom og gjøre denne sangen med ham som hadde både musikktradisjonen og sangen langt under huden, var spesielt for meg.

Hun ler litt når hun forteller om hvordan Carmon, som bor i Los Angeles, sa «nei takk» til å turnere med Eric Clapton fordi han allerede hadde sagt ja til den norske sangfuglen: «I'm gonna go with Sissel».

– Han er veldig glad i Norge da!