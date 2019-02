TRE BAND: Adresseavisen har snakket med tre rockeband som er i forskjellige stadier av karrieren. Til venstre i bildet er de seks medlemmene i The Dogs, til høyre står og sitter powertrioen Spielbergs, mens i midten ser man Kings of The Valley. FOTO: Rune Petter Ness

– Det er det som er gøy med band: Vi er seks idioter, og hvis alle sier ja på likt, skjer det noe

The Dogs gir ut plate første mandag i januar hvert år, Spielbergs er på alles lepper, mens Kings of The Valley håper på et eventyr.