Det er første gang en raplåt vinner årets låt i prisutdelingen. Ingen pris til Kygo eller Leif Ove ANdsnes.

Childish Gambino stakk av med fire Grammy-priser under musikkbransjens gjeveste prisutdeling søndag for låten «This is America».

Childish Gambino, eller Donald Glover som han egentlig heter, vant i den gjeve kategorien låtinnspilling under utdelingen i Los Angeles søndag. Ikke nok med det, fikk han også Grammy for årets rap/sangframføring, året låt og beste musikkvideo.

«This is America» er skrevet i samarbeid med den svenske produsenten Ludwig Göransson, og det var han som tok imot prisene.

Beste album gikk til Kacey Musgraves

Tor Erik Schrøder / NTB SCANPIX

– Har allerede vunnet

Beste rap-låt gikk til Drake med «God's plan». Mange i hiphop-miljøet har ment at Grammy-utdelingen ikke har anerkjent rappere godt nok. Sist en rapper vant årets album var Outkast i 2004. I sin takketale sa Drake at det ikke er viktig å vinne priser når man har tilhengere som kommer på konserter og synger sangene.

– Du har allerede vunnet hvis du har folk som synger sangene dine ord for ord, hvis du er en helt i hjembyen din. Hvis folk med vanlige jobber går ut i regn og snø og bruker pengene de har jobbet hardt for til å kjøpe billetter for å se konserten din, trenger du ikke dette her. Det lover jeg. Du har allerede vunnet, sa Drake i sin takketale.

Den 61. Grammy-utdelingen startet med at en gruppe innflytelsesrike kvinner, blant andre tidligere førstedame Michelle Obama, skuespiller Jada Pinkett-Smith og Lady Gaga, sto på scenen med programleder Alicia Keys og fortalte hva slags rolle musikk har spilt i livet deres.

MARIO ANZUONI / X90045

Flere kvinner har vunnet

Åpningen av utdelingen står i kontrast til fjorårets utdeling, som fikk mye kritikk for å være altfor mannsdominert, både blant nominasjoner og blant vinnere.

Flere kvinner kunne ta med seg en Grammy hjem etter utdelingen. Blant andre vant Lady Gaga og Brandi Carlie tre Grammy hver. Kacey Musgraves vant fire.

Årets beste rapalbum gikk til Cardi B for albumet «Invasion of Privacy», noe som er første gang en kvinne vinner.

Også Ariana Grande har vunnet en Grammy, i kategorien årets beste popalbum vokal for albumet «Sweetener». Hun danket ut Taylor Swift, Kelly Clarkson, Pink, Shawn Mendes og Camila Cabello, som var nominert i samme kategori. Grammyen er hennes første.

Matt Sayles / TT NYHETSBYRÅN

Eneste nordmann

Albumet, som ekteparet har gitt ut sammen som The Carters, var nominert i kategorien Best Urban Contemporary Album.

Fredrik William Ball, også kjent som Fred Ball eller Pleasure, er den eneste nordmannen av totalt fire nominerte som vant pris under musikkbransjens gjeveste prisutdeling natt til mandag norsk tid.

Vokalist Justin Jesso og DJ-en Kaskade var nominerte i kategorien Best Remixed Recording, for sin versjon av Kygo-låten «Stargazing». Bergenseren Kyrre Gørvell-Dahll var dermed indirekte nominert.

Matt Sayles / TT NYHETSBYRÅN

Musikkprodusenten Morten Lindberg fra Skien var nominert i kategorien Best Immersive Audio Album. Han hadde to vinnersjanser i denne kategorien, med utgivelsene «Folketoner» med Det Norske Jentekor, dirigert av Anne Karin Sundal-Ask, og «Henning Sommerro: Ujamaa & The Iceberg», fremført av Trondheim Symfoniorkester og solister. Alan Parson vant.

Leif Ove Andsnes var nominert i kategorien Best Chamber Music/Small Ensemble Performance. Heller ikke han fikk pris. Det var Laurie Anderson med «Landfall» som vant.