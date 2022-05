Mener DNS betaler musikere for dårlig: – Er de virkelig så kyniske?

Frilansmusiker Morten Færestrand er misfornøyd med lønnen som tilbys for å spille i en stor musikal til høsten.

Morten Færestrand er en mye brukt frilansmusiker i Bergen. Han er kritisk til hvordan DNS lønner dem.

DNS tilbyr frilansmusikere månedslønn for å ta oppdrag på teateret i stedet for å betale dem for hver prøve og forestilling. Gitarist Morten Færestrand er frustrert over situasjonen.

– På dette sparer de cirka 40.000 kroner pr. musiker på dette stykket ifølge våre beregninger. Men for oss musikere blir det jo et tilsvarende tap, sier han.

– Er virkelig et statlig teater som DNS så kyniske, spør Færestrand.

– Partene må være enige

Musikernes fagforbund, Creo, og arbeidsgiversiden med Spekter i spissen, er enige om hvordan tariffavtalen for teatermusikere skal forstås og tolkes.

Satsene for offentlige musikere er pr. i dag:

1920 kroner pr. prøve inntil tre timer, deretter 320 kroner pr. påbegynt halvtime.

2300 kroner pr. forestilling inntil fire timer, samt generalprøve.

DNS betaler som regel månedslønn til frilansmusikere.

Det står i overenskomsten at innleide teatermusikere som hovedregel skal lønnes pr. prøve og forestilling. Månedslønn kan avtales når partene er enige om det, bekrefter Tore Walmsnæss, avdelingsleder i Creo.

Han understreker derfor at DNS ikke ensidig kan bestemme at musikerne skal lønnes pr. måned.

– Man må være enige. I tariffsammenheng er parter enten sentrale parter eller lokale parter, det vil si arbeidsgiver og tillitsvalgt eller forbundet som er part i tariffavtalen, sier Walmsnæss.

– DNS må kunne betale

Morten Færestrand var vikar på musikalen «Assassins» i februar. Sist han spilt fast i orkesteret på DNS, var i «Spelemann på taket» i 2016.

Morten Færestrand har ennå ikke kommet i enighet med DNS.

Nå er han tilbudt jobb i høstens store musikal «Come From Away», som har handlingen fra ukene etter 11. september-angrepene i 2001.

– Jeg ønsker best mulig vilkår, altså at DNS følger tariffavtalen. Nå er det mer «take it or leave it». DNS vet at frilansmusikere ofte ikke har verdens beste økonomi, og de færreste kan ta seg råd til å si nei til fast jobb i tre–fire måneder, sier Færestrand.

Han vet at hvis han sier nei, så står andre klar til å hoppe på.

– Jeg synes det er på tide at vi setter foten ned. Hvorfor skal vi stå med luen og si ja takk, uansett hvor dårlig avtalen er? DNS er et offentlig finansiert teater, og da må de kunne betale det vi har krav på, mener Færestrand.

Han og andre musikere har laget følgende regnestykke basert på tilbudet fra DNS:

Hvis de betales pr. forestilling og pr. prøvedag blir summen 73.600 kroner + 54.480 kroner. Totalt 128.444 kroner frem til 31. desember 2022.

Hvis DNS betaler månedslønn, blir regnestykket 43.013 kr x 2, som gir en utbetaling på 86.026 kroner for same perioden. Her er det ikke tatt høyde for eventuell overtid.

– Må ta selvkritikk

Han får støtte av bassist Ole Marius Sandberg, som er en mye brukt teatermusiker i Bergen.

– Vi får for dårlig betalt. Her må Creo ta litt selvkritikk for at de ble med på et kompromiss som tilsier at det kan avtales månedslønn hvis begge parter er enig. Jeg har inntrykk at dette mer og mer er det DNS tilbyr musikerne. Det taper vi i nesten alltid penger på, sier Sandberg.

Ole Marius Sandberg står her som nr. 2 til venstre på «Min venn fascisten» på Det Vestnorske Teateret.

Her sitter Ole Marius Sandberg (til høyre) sammen med Steinar Krokstad og Thomas Dahl i Voksne Herrers Orkester. De spilte blant annet i «Heim» sammen.

Han har siden 2017 jobbet veldig mye på Det Vestnorske Teateret – deriblant alle «Heim»-forestillingene og «Min venn fascisten».

– Det Vestnorske har et ypperlig samarbeid med musikerne. Vi får betalt for hver prøve og forestilling. Alt er på stell, sier Sandberg.

Sist han jobbet på DNS, var på «Hellemyrsfolket» i 2014–16. Den ble spilt i to bolker.

– DNS ønsket før runde to at frilansmusikerne skulle ta månedslønn og dermed reelt sett få dårligere betingelser, men det klarte vi å stoppe, sier Sandberg og legger til at han fikk tilbud om å spille på «Kristian Lavransdatter» på DNS i 2017, men takket nei på grunn av «Heim».

Ikke bare negativt

Creo har ikke et fasitsvar på hva som lønner seg for frilansmusikere. Det avhenger av hvordan prøver og forestillinger er lagt opp.

Men Walmsnæss forteller at det ikke bare er negativt med månedslønn.

I musikalen «Assassins» var det 13 musikere i orkesteret.

– Mange Creo-medlemmer har en «lappeteppe»-økonomi – en kombinasjon av inntekt fra ulike arbeidsforhold og oppdrag. Det å møte NAV og Folketrygdlovens regler kan ofte være komplisert.

– Fast månedslønn vil kunne være forenklende og gi mindre grunnlag for misforståelser eller feil saksbehandling, understreker Creo-lederen.

Sten Are Fogge, produksjonssjef ved DNS, bekrefter at det for høstens produksjon er avtalt månedslønn. Han hevder at det ikke er fremkommet uenighet rundt avlønning tidligere.

– Det er ikke gitt at forestillingsgasje er det mest lønnsomme for musikerne. I tillegg sikres de lønn i hele den avtalte spilleperioden uavhengig av om repertoaret endres, sier Fogge.

– Komplisert sak

Inspisient Marion Mulelid er tillitsvalgt for Creo på DNS.

Hun har ikke vært inne i bildet fra start når det gjelder den kommende musikalen, men innrømmer at musikktariffen er en komplisert sak som fagforbundet sentralt arbeider med.

I musikalen «Lazarus» er det syv musikere i bandet.

– Det er en prosess på gang som forhåpentlig vil føre til mindre utfordringer ved kontraktskriving. Jeg synes ikke noen av partene må være fastlåste, men at vi kan diskutere hva som er best fra produksjon til produksjon. Noen musikere vil ha månedslønn, andre ikke.

– Men musikerne kan ikke velge selv?

– Ved DNS har vi praktisert at alle på samme produksjon lønnes på samme vilkår, sier Mulelid.

– Lønnes på samme måte

Direktør på Det Vestnorske Teateret, Atle Marøen, bekrefter at musikerne på alle «Heim»-forestillingene fikk betalt pr. prøve/forestilling.

Atle Marøen er direktør på Det Vestnorske Teateret.

– Men på andre oppsetninger kan vi bruke månedslønn. Dette avtales i forkant av hver produksjon. Alle musikere blir lønnet på samme måte.

– Når bruker dere månedslønn?

– For eksempel i produksjoner der musikerne er en vesentlig del av uttrykket, slik at de deltar som skuespillere og. Da kan de være tilgjengelige for instruktøren på samme måten som en skuespiller, forklarer Marøen.

På Det Norske Teatret betaler de vanligvis pr. time både i prøveperioden og på forestillingene, ifølge direktør Hans Antonsen.

– Vi legger vekt på at Det Norske Teatret skal være en god og mest mulig forutsigbar arbeidsplass for frilansere.

