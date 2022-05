Solen tittet frem da Leif Ove Andsnes ønsket velkommen til Festspillene i Bergen

Pianisten ledet seremonien da det for første gang på tre år ble ekte festspillåpning på Torgallmenningen igjen.

Leif Ove Andsnes spilte, var konferansier – og sang deler av «så du noke til kjerringa mi», da han forklarte «Symfonisk dans nr. 4» av Edvard Grieg. – Dette var nok første og siste gang jeg synger på Festspillene i Bergen, sa han humoristisk.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det heter seg at solen alltid skinner under Festspillene i Bergen. Det så lenge mørkt ut i år. Og selv om det er for tidlig å slå fast at meteorologene tok feil, sprakk skyene i hvert fall opp i noen viktige timer onsdag formiddag.

I solgløttet hadde hundrevis av bergensere og en håndfull notabiliteter fra kongehus, politikk, diplomati, kultur og næringsliv møtt opp for å åpne Festspillene i Bergen. For første gang på tre år med en seremoni av godt, gammelt merke.

Se hele BTs direkterapportering fra åpningen her.

Festspill-entusiaster på plass

Noen av de fremmøtte var Vibeke Wolke Meyer, Rita Berven Dahle og Tutta Skjelbred Rekk. De er Festspill-entusiaster, fortalte de selv.

De hadde kommet for å få med seg både dronningen og åpningen på Torgallmenningen.

– Det er stort at dette skjer i Bergen. Det er klart vi må være med på det, fortalte Meyer.

– Vi er her hvert år, og det har vi vært hele livet, sa Rekk.

(Fra v.) Vibeke Wolke Meyer, Rita Berven Dahle og Tutta Skjelbred Rekk.

– Helt siden vi var barn har vi stått her. Jeg sto her med min mor da jeg var liten, forteller hun videre.

Det var alltid regn på 17. mai og fint vær under åpningen av Festspillene, sier Dahle, som kan fortelle at de sang under åpningsforestillingen i 1987.

– Da sang vi i Bergen operakor for kong Olav. Da traff vi Wenche Foss, som var helt vidunderlig, som holdt åpningstalen til kongen, forteller Dahle.

Ventet i tre år på å spille for dronningen

Det var nordhordlandske Knarvik, Kløvheim og Skodvin skulekorps som utgjorde årets Kongekorps som fikk spille for både Dronning Sonja og statsminister Jonas Gahr Støre da de ankom Den Blå steinen.

Det var Knarvik, Kløvheim og Skodvin skulekorps som sammen utgjorde årets Kongekorps ved Den Blå steinen. De var blant de første som hilste på dronning Sonja.

Ifølge Avisa Nordhordland, skulle de tre egentlig ha spilt under åpningen i 2020, men på grunn av korona ble ventetiden lang for de unge musikantene.

Nystemten – selvfølgelig!

Og like sikkert som at det stiger kongelige Oslo-folk ut av mørke biler på Ole Bulls plass, er det at Bergenssangen «Jeg tok min nystemte», eventuelt «Udsigter fra Ulriken» blir avsunget under selve seremonien.

Bergenserne reiste seg for avsynging av «Udsigter fra Ulriken».

Det skjedde selvsagt også denne gangen. Vi husker alle hvordan det gikk da en festspilldirektør prøvde å fjerne den fra programmet.

Ordføreren har en drøm

Ordfører Rune Bakervik talte om drømmer da han sto for selve åpningen. Han innrømmet at selv om noen drømmer om å spille Chopin eller danse ballett, drømmer han selv fortsatt om å bli rapper.

– Noen, som nå har byens største hip hop-smykke, drømmer fortsatt om å bli en del av Run-DMC, sa ordføreren og høstet latter og applaus.

Run-DMC er en legendarisk hiphopgruppe fra USA.

Ordfører Rune Bakervik.

Han la til at Festspillene har formet oss og har brakt verden til Bergen.

– De har gitt oss noe å strekke oss etter. De gir oss muligheten til å kjenne på at vi er en del av et stort europeisk fellesskap, sa han.

– Vi danset i gatene

Konferansier Leif Ove Andsnes spurte underveis cellist Amalie Stalheim hva som er hennes sterkeste minne fra Festspillene.

– Det er «El sistema», et ungdomsorkester fra Venezuela. Da danset vi i gatene etterpå, fortalte Stalheim, som er bergenser.

– Jeg sparker fortsatt i grusen for at jeg glipp av den, svarte Andsnes.

Solist fra Nasjonalballetten Melissa Hough danset til «Svanen» fremført av cellosolist av Amalie Stalheim.

Stalheim fremførte Saint-Saëns' «Svanen» sammen med Marcelina Dabek på harpe og danser Melissa Hough fra Nasjonalballetten.

Festspillene i Bergen startet onsdag, og skal fortsette frem til 8. juni.

Les mer om BTs sceneanmelder, Charlotte Myrbråtens forhåndsfavoritter her.

Kulturredaktørens utvalgte Nyhetsbrev Jens Kihl er kulturredaktør i Bergens Tidende og gir deg hver torsdag de beste sakene fra kulturverdenen. Meld meg på