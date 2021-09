På strilefest i byd’n

Musikalsk låter Ausekarane bedre enn noensinne. Men det blir for lenge mellom de store gapskrattene.

En tradisjonell kveld med Ausekarane, som er likevel annerledes enn tidligere år.

Så har strilene igjen inntatt byd’n, i form av et nytt show med Ausekarane – forkjemperne for en forgangen kultur som kan virke høyst uforståelig for andre enn vestlendinger over 50 år.

Den nye forestillingen med Ausekarane skulle opprinnelig hatt premiere for temmelig nøyaktig ett år siden, men ble utsatt til nå på grunn av koronapandemien. Det betyr imidlertid ikke at gjengen har ligget på latsiden i mellomtiden.

Tidligere i år kjøpte entusiaster – blant dem Tor Endresen – den gamle fergen «Showtime», som i sin tid ble benyttet av Ausekarane som revyscene rundt om på Vestlandet. Fergen ble omdøpt til «Sjøscenen», og i sommer har Ausekarane reist rundt og besøkt hver eneste kai på strilelandet med showet «Finibikini».

Det blir på mange måter en høyst tradisjonell Ausekarane-kveld, men likevel annerledes enn tidligere år. Pandemireglene gjør at utsolgt hus på Ricks ikke betyr mer enn 120 tilhørere med god avstand mellom bordene. Selvfølgelig er det god stemning, men «Storfest på lokalet» er kanskje ikke helt dekkende i disse tider.

Problemet er også at det ofte blir for lenge mellom de store gapskrattene. Heldigvis er tidligere tiders barnslige underbuksehumor i stor grad forsvunnet, og Ausekarane er med brodd og gode aktuelle poenger på sitt beste.

Ubåtvraket på Fedje har fått sin egen sang, «U-864», i forbindelse med at det er jubileum om et par år. Da er det nemlig 20 år siden det første gang ble utredet om vraket skulle heves eller senkes – uten at folket på Fedje har kommet nærmere noen løsning.

Norgesvennen Tom Cruise og scientologikirken blir skikkelig latterliggjort i Bjørn Jensens forsøk på å intervjue filmstjernen i Tor Endresens skikkelse. Jensen er nemlig ikke plagsomt stø i engelsk, og slikt avstedkommer mange morsomme poenger.

Ausekarane ser også det positive ved klimaendringene. Du slipper snøen og kanskje det beste av alt; når temperaturen i havet stiger blir det badetemperatur på øyene på strilelandet. Ikke helt politisk korrekt, for å si det mildt.

Selvfølgelig har ikke Ausekarane glemt hvorfor de i sin tid startet for 15 år siden: For å hylle og bevare den såkalte strilekulturen, et kulturbegrep og særpreg som gradvis forsvant etter hvert som alle øyene omkring Bergen fikk bro og ble landfaste, og alle ungene begynte å snakke bymål. Strilekulturens store forkjemper, avdøde Johannes Kleppevik, får selvfølgelig også sin velfortjente hyllest.

Musikalsk låter Ausekarane bedre enn noensinne. Jan Arne Knutsen på gitar, Svein-Tore Hindenes på tangenter og trekkspill, Raimond Ståløy på bass og Espen Vågstøl bak trommene har tilbrakt hele sommeren på «Sjøscenen» – og det kan absolutt høres.

Tor Endresens praktfulle versjon av Rolv Løvlands «Rise me up» under den norske tittelen «Reis meg opp», avslutter kvelden. Her må Kurt Nilsen absolutt være på vakt. Men ingen konsert med Ausekarane er helt ferdig før det faste ekstranummeret «Ausedansen» setter punktum, selv om all ausedansing denne kvelden måtte skje sittende på stolene.