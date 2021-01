De største scenene i Bergen har nominert åtte navn. Nå kan du stemme på din favoritt.

Frode Grytten, Christine Hope og Eirik del Barco Soleglad er blant de nominerte til Publikumsprisen 2020.

Frode Grytten, Eirik del Barco Soleglad og Christine Hope er tre av de nominerte til Publikumsprisen 2020. Foto: Bergens Tidende

For tredje gang vil scenehusene i Bergen sammen med BT invitere til en felles feiring av året på byens scener. 2020 ble et svært uvanlig år for skuespillere, komikere og alle som jobber med scenekunst. Men innimellom alle nedstenginger og smitteverntiltak ble det blitt spilt teater også i det store pandemiåret.

Frem til og søndag 24. januar kan du stemme frem din favoritt.

Utdelingen av Pernilleprisen, Rampeløkten, BT publikumspris og BT kritikerpris vil i år foregå digitalt søndag 31. januar. Den kan ses på bt.no.

Pernilleprisen er et samarbeid mellom Bergen Teaterforening, Det Vestnorske Teateret, Ole Bull Scene, Cornerteateret, Fyllingsdalen Teater, Den Nationale Scene, Proscen, BIT Teatergarasjen og Carte Blanche (NO).