18-åringen fra Askøy tar nettet med storm. Hør ham synge julen inn.

Den unge tenoren fra Askøy overrasket internett med sin fremføring av juleklassikeren «O helga natt».

Publisert Publisert Nå nettopp

«Denne 19-åringen fra Askøy må bare fortsette å synge! For en vakker stemme», skriver Gjert Moldestad på Twitter, som har lagt ut video av Ian Bjørsvik som synger juleklassikeren «O helga natt».

På bare 23 timer har 5200 twitterbrukere sett videoen av den unge sangeren. På Youtube er tallet 5500 visninger.

«Dette må du bare høre, og så må du dele det videre. Vakkert!», skriver Grethe Melby på Twitter.

Tenoren fra Askøy er faktisk bare 18 år gammel, men det er liten tvil om at han kan synge.

– Kommer veldig naturlig

Da musikklinjen spurte om han ville synge den klassiske julesangen, var han ikke vanskelig å be.

– Jeg har sunget den mange ganger før, og det var lett å si ja. Dette er en klassisk avslutning på en julekonsert, sier han.

Det var rett før helgen at det dukket opp en video fra julekonserten til musikklinjen på Langhaugen.

Helt mot slutten kommer den unge sangeren frem, og synger «O helga natt» med krystallklar røst.

– Den sangen holder jeg veldig høyt. Det er en fin julesang, sier Bjørsvik.

Ian Bjørsvik fullfører tiden på musikklinjen Langhaugen før turen går videre til London eller København. Foto: Langhaugen videregående skole

Det hele ble fremført uten publikum, men det går greit, sier han.

– Men du får ikke den live-responsen fra publikum, som er veldig givende, sier Bjørsvik.

Plutselig tikket responsen inn. Det hele var litt overraskende for den unge scenekunstneren.

– Jeg har jo mye annet også, så det var litt morsomt at akkurat den skulle gå viralt, sier han.

Neste stopp er prestisjeskole i London

Etter at skoletiden på Langhaugen er ferdig går turen til musikk-konservatoriet i London eller København.

Talentet fra Askøy har nemlig kommet inn på to prestisjefylte skoler i London allerede.

– Det står mellom København og London. Begge byene har produsert sinnssykt mange gode sangere, så det er vanskelig å si hvem som er best, forteller han.

Den kommende operasangeren håper han får muligheten til å stå på de største operascenene i verden når han er ferdig utdannet.

– Det største for meg, og veldig mange andre, er å stå på The Met-Operaen i New York, men hovedmålet er å kunne synge på store scener, sier Bjørsvik.

Men først er det juleferie.

– Nå skal jeg bare slappe av og feire julen, sier han.