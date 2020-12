Teatermysterium fra sofakroken: – Folk kan forvente seg mye moro

– Vi ønsker at publikum skal få et tilbud i koronatiden, sier museumsleder Elisabeth Bjørsvik. Et interaktivt teatermysterium er på trappene i førjulstiden.

Kjersti Elvik er blant skuespillerne i det interaktive teatermysteriet «Den store julegåten», som lanseres lørdag 19. desember. Foto: Odd E. Nerbø (arkiv)