Slik ønsker han å åpne Pepperkakebyen, til tross for strenge restriksjoner

Strenge tiltak blir videreført. Men Steinar Kristoffersen håper Pepperkakebyen kan åpne neste helg.

Sjefen for Pepperkakebyen, Steinar Kristoffersen i Bergen Sentrum AS, i Pepperkakebyen fredag. Foto: Marita Aarekol

Publisert Publisert Nå nettopp

Det er ingen sosial distansering mellom seigmennene i Pepperkakebyen og lukten er den samme søte som de 29 foregående årene. Men for øyeblikket er det høyst usikkert om den erkebergenske juletradisjonen, som står klar, kan ta imot gjester i år.

På fredagens pressekonferanse ble det varslet om strenge tiltak i ytterligere to uker fra mandag. Byrådet vil bruke de neste dagene for å vurdere om noen enkelttiltak skal justeres.

Dersom det blir endringer i de lokale restriksjonene, kommer disse mandag, sa byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Pepperkakeby-general Steinar Kristoffersen er bekymret, men løsningsorientert.

Han har sendt brev til byrådet og håper å kunne åpne Pepperkakebyen 28. november.

Hotellsjef Kristian Skaar og kjøkkensjef Kristine Hjelle leverer hurtigruteskipet MS «Trollfjord» til Pepperkakebyen – litt forsinket, men ifølge Steinar Kristoffersen går det fint. Lærlinger har laget skipet, som har ligget ved kai i Bergen siden 28. september. Foto: Marita Aarekol

– I brevet forklarer vi hvordan det kan gjennomføres. Det blir i så fall med sterkt redusert aktivitet, uten akebakke, slusing av folk gjennom en énveissti og full kontroll med tellere, sier Kristoffersen.

Det legges opp til maks 50 personer i Pepperkakebyen om gangen. Og hvis det må til: De holder gjerne åpent i januar.

Glad i pepperkakebyen? Da kan du mimre med disse sakene:

Les også – Full mann skrøt av husknusingen

Les også Video: Slik var fjorårets pepperkakeby

Les også Stavanger har tatt opp kampen om å lage verdens største pepperkakeby. Nå er byen i Bergen målt.

Disse avlyser og disse fortsetter

I praksis stengte kulturlivet ned natt til 7. november.

Fra da av ble det kun lov til å ha 20 personer til stede på arrangementer, og da kun med faste sitteplasser.

Les også Dette er reglene byrådet varsler blir forlenget med to uker

Ingebjørg Bratland skulle egentlig spilt i Håkonshallen 26. og 27. november. Nå er det usikkert om det blir konsert. Foto: Siv Dolmen (arkiv)

Bergen Live har planlagt en rekke konserter de neste ukene, med artister som Ingebjørg Bratland, Evigheten, Sigvart Dagsland og Trygve Skaug.

– Vi går nok en gang i dialog med artister og deres representanter for å se om det lar seg gjøre å gjennomføre konserter de to neste ukene. Vi snakker med dem i løpet av helgen, men vi må uansett se hvordan den endelige forskriften til kommunen ser ut når den offentliggjøres mandag, sier Frank Nes, daglig leder i Bergen Live.

Ingen Dagfinn Lyngbø

På Forum Scene på Danmarks plass mener de det ikke blir mulig å gjennomføre show med bare 20 publikummere.

– Da vil vi holde stengt. Vi får ikke gjennomført Dagfinn Lyngbø, som etter planen skulle sette i gang igjen på onsdag. Vi kan ikke åpne for 20 personer, sier Haavard Monsen ved Forum Scene.

Den Nationale Scene vil også holde stengt inntil videre, hvis ikke byrådet kommer med noen endringer på mandag.

– Hvis restriksjonene opprettholdes, må vi bare fortsette slik vi har gjort frem til nå. Vi kontakter alle som blir berørt, sier hun.

Alle vil få en tilgodelapp. Da må forestillingene kommende uke også avlyses, sier kommunikasjonssjef Silje Gripsrud.

Dagfinn Lyngbø-showet på Forum Scene skulle egentlig startet igjen på onsdag. På grunn av Bergen kommunes koronarestriksjoner blir ikke det noe av. Foto: Iver Daaland Åse (arkiv)

Vil arrangere

I Grieghallen er de innstilt på å gjennomføre konserter og liknende, dersom arrangørene ønsker det – selv om det bare blir med 20 publikummere.

– Vi forutsetter da at kostnadene dekkes av ordningen fra regjeringen. Dette vil bidra til at hele verdikjeden, alt fra artister til management og teknikere, holdes i arbeid og får sin lønn frem mot jul, skriver Olav Munch, administrerende direktør for Grieghallen, i en tekstmelding.

Kulturminister Abid Raja (V) sier til BT fredag at stimuleringsordningen også vil kunne dekke arrangementer med bare kan ha 20 publikummere.

– De som skulle hatt arrangement for 200, men nå bare kan spille for 20 personer på grunn av de lokale tiltakene, kan få stimuleringstilskudd. Hvis Kurt Nilsen vil synge for 20 personer i Grieghallen, skal vi stimulere til det. Målet hans er at alle yrkesgruppene tilknyttet lys, scene og teknikk skal få betalt, sier Raja.