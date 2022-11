Selskap i New Zealand reklamerte feilaktig for «Mein Kampf» som årets julegave

Å lene seg på algoritmer i markedsføringen er ikke alltid like trygt, noe et selskap i New Zealand fikk erfare da de reklamerte for «Mein Kampf» som årets julegave.

NTB-DPA

– Finn den perfekte gaven, og gi dem det de virkelig vil ha denne julen, sto det i annonsen fra selskapet Trade Me, som er landets største selskap for netthandel. De hadde også lagt ved en emoji av en julepresang og et hjerte.

På bokomslaget ser man Adolf Hitler som skuer ut over en stor folkemasse. I Hitlers ideologiske manifest fra 1925 argumenterer han for sitt syn om den ariske rasens overlegenhet, samt sitt hat mot det jødiske folk. Boken har skapt store kontroverser gjennom tidene, og har opp gjennom tidvis vært forbudt i enkelte land.

Annonsen ble raskt trukket, og selskapet har uttalt at det hele skyldtes en feil i algoritmene, som vilkårlig velger ut en bok til å vise frem i annonsen.

– Vi er virkelig lei oss for at dette skjedde, sier talsperson Sally Feinson i Trade Me.