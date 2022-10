Fikk forespørselen for fire år siden: – Vi fikk helt jernteppe

Annette og Caroline Kierulf er klar med sin største utstilling noensinne.

Fire år, og på dette bildet også en vegg, skiller Kierulf-søstrene Annette (til v.) og Caroline. Nå stiller de ut sammen på Kode.

I Asker vokste søstrene opp på tampen av 60- og utover 70-tallet. Som søsken flest, egentlig.

Annette, som er fire år eldre enn søsteren, dro til Bergen på 80-tallet for å studere kunst. Hun flyttet inn i et studentkollektiv på 30 kvadratmeter over Fincken i Nygårdsgaten 2a og startet etter hvert også visningsstedet Galleri By the Way i Bergen.

Noen år senere flyttet Caroline også inn i kollektivet.

– Det var interessant å bli kjent med hverandre som voksne. Vi hadde ikke bodd sammen på ti år, og forrige gang vi gjorde det var som barn, sier Annette.

– Så da gikk vi gjennom litt forskjellige ..., starter Caroline.

– Kriser, slår søsteren fast og smiler.

Alle de mulighetene

– Det er mest nye verker her inne, sier Caroline mens blikket sveiper gjennom rommet vi sitter i på Kode 2.

Det er to dager til åpning. Noen verk står på gulvet, de små lappene med verksnavn har ikke kommet på plass og rundt oss måles og skrus det. Ellers er det meste under kontroll, forsikrer de.

Fredag åpner «Å skape en verden» på Kode 2. Torsdag morgen var det fortsatt litt arbeid som gjensto.

13 verk er gamle, som Kode kjøpte inn for et par år siden, men resten er altså nye arbeider laget de siste årene.

– De første ukene etter henvendelsen fikk vi helt jernteppe. Det handler om at det er så mange muligheter. Vi måtte bruke tid på å koke det ned til det vi helst ville jobbe med, forteller Annette.

– Så det tok nesten et år før vi bestemte oss helt, supplerer hun.

Utstillingen deres, som heter «Å skape en verden», består av over 80 tresnitt. Annettes verk har en sterkere dragning mot skogen, mens lillesøster bruker skrift i større grad. Kort fortalt.

Arbeidsmetoden er som følger; Annette har sittet i atelieret sitt ute på Radøy, søsteren i Bergen. Så har de møttes, snakket sammen, ofte bare på Skype.

– Vi jobber med hvert vårt individuelle verk, hvert vårt prosjekt. Så møtes vi og snakker om hva vi tenker om hverandres arbeid, forteller Caroline.

Søskenklangen

Den felles oppveksten har gitt dem de samme innflytelsen og de to har også mange av de samme referansene innen kunst.

– Og vi har ganske lik smak, vi liker mange av de samme kunstnerne, sier Annette.

Landskapsmotiv og kjønnsroller er knaggene mange hekter verkene til Caroline (til v.) og Annette Kierulf.

– Men vi bestemte oss for at prosjektene våre i denne utstillingen skulle være separate, men likevel snakke sammen. At vi bruker den samme teknikken gir jo også et visuelt fellesskap, forklarer hun videre.

I bunn for alt de foretar seg i kunsten ligger også en feministisk grunnholdningen.

– Og så har vi brukt en feministisk kikkert på litt ulike ting, skyter Caroline inn.

Sammen for livet

Den første utstillingen Kierulf-søstrene hadde sammen var i Tønsberg på tampen av 90-tallet. Nå gjør de altså sin største utstilling sammen.

Annette og Caroline bodde forresten i Nygårdsgaten 2a i totalt ti år.

– Men da jeg fikk barn var det på tide å komme seg videre. Det var et veldig studenthybel-aktig sted hvor folk ringte på døren på nattetid og lurte på om det var nachspiel, sier Annette.

