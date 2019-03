Familie, venner og kolleger tok farvel med skuespiller Wenche Kvamme i Johanneskirken torsdag.

Flere hundre mennesker fulgte Wenche Kvamme på hennes siste reise. Kollegaen fra Den Nationale Scene, saksofonist Jan Kåre Hystad, åpnet seremonien i kirken med en versjon av «My Funny Valentine».

Den folkekjære skuespilleren døde 9. mars, 68 år gammel, etter kort tids sykdom.

– En del av byens sjel

– Vi skal ta farvel med en strålende og beundrende skuespiller, en god kollega og venn. Hun vil bli dypt savnet – hele Bergens Wenche Kvamme. Hun var en del av byens sjel – en vi nikket til på gaten, sa forrettende prest Hildegunn K. Isaksen i innledningen.

Rune Sævig

Sønnen Morten Kvamme holdt en personlig minnetale der han var innom det romslige mennesket Wenche Kvamme, som var opptatt av solidaritet og toleranse, og var frittalende og usnobbete. Men mest snakket han om moren, svigermoren og farmoren Wenche – om det store tomrommet hun etterlater.

Skuespillerkollega Anne Krigsvoll leste Henry Scott-Hollands «Døden betyr ikke så mye», med åpningslinjene:

«Døden betyr ikke så mye. Jeg har bare listet meg inn i et annet rom. Jeg er jeg – dere er dere. Og hva vi var for hverandre, vil vi fortsatt være».

ØRJAN DEISZ

– En fest å komme til Wenche

–Så fort gikk det altså, sa Helge Jordal og sang en versjon av Tom Waits’ «In the Neighbourhood», kalt «Her i gaten vår», som han sa at Kvamme var glad i. En rekke skuespillerkollegaer av henne var med på kor.

Før det holdt han noen fargerike minneord om Kvammes tid i Lofoten, da hun drev vertshuset «Den glade skrei» sammen med kjæresten og inviterte Jordal ti år på rad til sommerjobb der, med kabareter og store bordseter fylt med hvalkjøtt og andre skatter fra havets skattkammer.

– Det var en fest å komme til Wenche. Vi var aldri veldig nære, men vi hadde stor respekt for hverandre, sa Jordal.

Han påpekte også at med Kvammes bortgang, var siste rest av den gamle skuespillertradisjonen på DNS, vekke.

– En tid er over på DNS, vi venter på en ny vei. Det var synd at Wenche ikke fikk oppleve den.

Spilte i «Arv og miljø»

Det siste Wenche Kvamme spilte på Den Nationale Scene, hennes faste arbeidsplass de siste syv årene, var rollen som Bergljots mor i «Arv og miljø» like før jul. Rolletolkningen var så sterk at hun ble nominert til Teaterforeningens årlige publikumspris.

Paul S. Amundsen

Det publikum ikke visste, var at Kvamme i hele spilleperioden var sterkt preget av kreftsykdommen som hadde rammet henne.

– Hun sa selv at det å gå på jobb, det å spille i et stykke alle var så stolte av, ga henne livsgnist, skrev teatersjef Agnete Haaland i et minneord til Wenche Kvamme.

Planen var at Kvamme skulle være med i nye stykker i 2019, men i begynnelsen av mars fikk Haaland telefonen hun ikke ville ha: «Jeg kan ikke komme på prøve, for jeg er på sykehuset for å dø», sa hun til teatersjefen, formidlet i det samme minneordet.

Bodde i Lofoten

Wenche Kvamme hadde en rik teaterkarriere. Hun gikk ut av Teaterhøgskolen i 1977. Og debuterte på Nationaltheatret samme år.

I 1980 ble Kvamme for første gang fast ansatt på DNS.

Her spilte hun totalt i over 80 ulike oppsetninger, blant annet mange minneverdige roller i Holberg-stykker, i «Jan Herwitz» (tre ganger), «Les Misérables», «Spelemann på taket», «Hellemyrsfolket» (to ganger) og mange fler.

Kvamme bodde i mange år vekke fra Bergen, hovedsakelig i Lofoten. I den tiden spilte hun i flere i påkostede oppsetninger på privatscener i Bergen, som «Skjærgårdsflørt», «Maksvær med Vinskvett», «Absolutt mamma» og «Bikubesong».