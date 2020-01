Nå skal bergenserne se lyset

Skjem bort øynene på Bergens nye lysfestival, nyt tidenes paraplyfilm eller drøm deg bort med drømmepop. Her er fire fine forslag for helgen.

LYS I MØRKET: Yvette Matterns «Global Rainbow» har vært vist verden over, som her i New Haven, Connecticut. Denne helgen vil regnbuen lyse fra Fløyen. Foto: Yvette Mattern

Hva: Bergen Internasjonale Lysfestival.

Hvor: På himmelen, bakken og i kulturbygg i sentrum.

Når: Fredag til søndag.

Hvorfor: Jo da, solen har snudd, men våren lar vente på seg og skylaget ruger stadig over byen. Heldigvis er det noen som har vett til å spre litt lys over bergenserne. Som innledning til byens 950-årsjubileum finner nemlig Bergen Internasjonale Lysfestival sted denne helgen, med hele byen som lerret.

Mest oppsiktsvekkende, får man tro, blir Yvette Matterns gedigne kunstverk «Global Rainbow». Dette er rett og slett en kraftfull regnbuebro som vil projiseres på kveldshimmelen fra Fløyen og vestover mot Lyderhorn

Ifølge kreativ leder Birk Nygaard var teknikerne som kom onsdag for å installere kunstverket, godt fornøyd med været i Bergen.

– Dårlig vær vil til en viss grad gjøre regnbuen bedre, og vi er jo velsignet med dårlig vær her i byen, sier Nygaard.

Familieaktiviteter flere steder

Nede på bakkeplan skal byen også lyses opp. Rundt om i sentrum vil man finne fem verk av festivalkunstner HC Gilje, en nordmann som er kjent for sitt arbeid med lys. Blant annet har han lyssatt foajeen i Kode 1 (Permanenten), med dets skinnende blanke Bård Breivik-skulptur. I tillegg til lysinstallasjoner på Østre og USF Verftet, vil Gilje også gi Musikkpaviljongen et nytt, lysende uttrykk som hele tiden forandrer seg.

Byparken blir også arena for Kunstpilotenes familievennlige prosjekt «Lux Animalia». Her kan man selv være med på å dekorere 950 sommerfugler som settes ut blant lysende dyr i parken.

Festivalen inviterer dessuten alle som ønsker til å lage sine egne lykter av tomme glass og levere dem på Hotel Norge – eller delta på lykteverksted på Grand lørdag formiddag – slik at de sammen kan lyse opp Ole Bulls plass utover ettermiddagen. Både på Vilvite og Fløysletten blir det også egne familieaktiviteter under festivalen.

Lysshow på Vågen

Lørdag kl. 18 er det så tid for den offisielle åpningen av jubileumsåret. Det skjer på Bryggen, med H.K.H. Kronprinsregent Haakon til stede. Derfra kan man speide ut over Vågen, hvor lyskunstnerne får med seg brannbåten Sjøbrand, Statsraad Lehmkuhl og henimot 100 kajakkpadlere i åpningsforestillingen.

I tillegg blir det også vist spesiallaget lyskunst på Den Nationale Scene, Det Vestnorske Teater og Galleri S12, samt et eget lyskonsertopplegg av Halldis Rønning på Galleri Entrée.

Strengt tatt er det bare fantasien og økonomien som setter grenser for hva en slik festival kan inneholde – og arrangørene håper derfor festivalen kan bli en årlig begivenhet i bergensvinteren.

– Vi ønsker å finne de beste måtene å benytte byrommet på denne årstiden, slik andre byer har klart. Det er jo ikke bare Bergen som har dårlig vær, sier Birk Nygaard.

– Kanskje kan man også finne uttrykk som får det dårlige været til å bli vakkert.

Erik Fossen

FOREDRAG: Ny mann hopper etter Aarebrot

FORMIDLER: Professor i rettshistorie ved Universitetet i Oslo, Jørn Øyrehagen Sunde, holder årets Aarebrotforelesning. Foto: ARKIV

Hva: Aarebrotforelesningen 2020–1000 års rettshistorie på 200 minutt.

Når: Søndag kl. 19.

Hvor: Aulaen ved Universitetet i Bergen, Muséplassen 3.

Hvorfor: Rettshistorie er kanskje ikke det mest umiddelbare temaet noen kommer på, men i likhet med salige Frank Aarebrot er jussprofessor Jørn Øyrehagen Sunde en så levende formidler at hans engasjement fort smitter over på publikum. På 200 minutter trekker han linjene fra middelalderens Bergen til dagens Nav-skandale og riksrettssaken mot Donald Trump. Underveis blir det også et krasjkurs i hvordan man blir diktator uten at noen merker det.

Erik Fossen

FILM: Frem med paraplyene

GJENNOMBRUDD: «Paraplyene i Cherbourg» var gjennombruddet til skuespiller Catherine Deneuve. Foto: NTB scanpix

Hva: «Paraplyene i Cherbourg».

Hvor: Cinemateket USF.

Når: Torsdag kl. 20.30 og søndag kl. 17.00.

Hvorfor: Denne helgen vises den ultimate paraplyfilmen i den ultimate paraplybyen. «Paraplyene i Cherbourg» er Jacques Demys strålende og fargerike musikal fra 1964. Filmen er en av ytterst få musikaler som har fått Gullpalmen under filmfestivalen i Cannes–det er en musikal for dem som ellers ikke liker den slags. Det er bare å finne frem paraplyen.

Kjetil K. Ullebø

KONSERT: Drømmepop fra L.A.

DRØMMEPOP: Sjangre som «shoegaze» og drømmepop forbindes med artisten Tamaryn. Foto: Wikipedia

Hva: Tamaryn-konsert.

Hvor: Landmark.

Når: Fredag kl. 21.

Hvorfor: De bergenske klubbene er i ferd med å våkne til live igjen etter juleferien. Fredag inntar Tamaryn fra Los Angeles gulvet på Landmark, med sin blanding av støyende gitarpop og mer synthbaserte låter. Hennes album «Cranekiss» er verdt å sjekke ut uansett om man skal på konsert eller ikke.

Kjetil K. Ullebø.

