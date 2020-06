Kamelen fikk bot etter å ha ropt «fuck the police»: – Rent maktmisbruk fra politiets side, mener professor.

Kamelen nekter å vedta et forelegg blant annet for å ha ropt «fuck the police» under en konsert i Kristiansand, og må derfor møte i retten igjen. Jussprofessor mener politiet har gjort det meste feil i saken.

Marcus Kabelo Møll Mosele, bedre kjent som rapperen Kamelen, nekter å godta et forelegg han har fått fra politiet i Kristiansand. Foto: Jannica Luoto