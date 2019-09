Verdifull kunst stjålet fra veggene i NRK

Verdifulle bilder av kunstnerne Salvador Dalí og Joan Miró er stjålet fra veggene i NRK. De ansattes kunstforening har måttet betale erstatning etter tyveriet.

Inne i gangene på NRK har to verdifulle bilder blitt stjålet fra veggene. Sakene er henlagt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

De ansatte i NRK har en kunstforening som stiller ut bilder til salgs i en av korridorene på Marienlyst i Oslo. Bygget, som er sikret med adgangskontroll, sikkerhetssluser og vakter, anses for å være trygt. Overraskelsen var derfor stor da det etter julen 2017 ble oppdaget at det signerte litografiet «Picador» av den kjente kunstneren Salvador Dalí var blitt borte.

– Noen hadde tatt det. Det var helt tomt der det skulle hengt. Vi tror det ble borte på julaften, sier leder Marit Sirum-Eikre i Kunstforeningen til Aftenposten.

Foreningen måtte betale erstatning til forhandleren. Bildet hadde en verdi på om lag 20.000 kroner. Men et år senere var nok et bilde vekk, av den nesten like kjente kunstneren Joan Miró. Denne gang ikke like verdifullt, blant annet fordi kunstneren ikke har signert bildet, men Marit Sirum-Eikre spør om tyven kanskje ikke kan ha visst om dette.

Siden forrige tyveri hadde kunstforeningen skaffet forsikring, så verdien var sikret. Sakene er henlagt av politiet, og ingen av undersøkelsene er ført fram. Nå etterspør de hvem det er som går rundt inne i gangene og stjeler verdifull kunst som henger på veggene.

– Folk er opprørte over dette. Kan vi ikke ha kunst på veggene uten at det blir borte? Vi vet at en eller annen har tatt det, men vi har altså ikke sjanse til å vite hvem, sier Sirum-Eikre.