Sist Bob Hund var i Bergen overrasket de med Silja Sol på scenen. Til helgen er de tilbake.

FIRE FINE: Å dra på Bob Hund-konsert, er en av de fire fine tingene du kan gjøre i helgen.

TIL VERFTET: Vokalist Thomas Öberg og resten av Bob Hund spiller på Verftet på fredag (arkiv). Silje Katrine Robinson

Hva: Rockekonsert

Når: 4. oktober klokken 20.

Hvor: USF Verftet.

Hvorfor: Til helgen er det svenske indierockbandet Bob Hund tilbake i Bergen. Aktuell med sitt niende album «0-100» og den splitter nye singelen «Impopulärmusik».

– På den nye platen spilte vi inn på få dager, og inviterte samtidig publikum til å applaudere og synge med i bakgrunnen. Det var 50 prosent sannsynlighet for at alt kunne gå til helvete. Derfor ble vi tvunget å døpe albumet «0 til 100», sier vokalist Thomas Öberg.

Han forteller at Bob Hund har hatt tette bånd til Bergen helt siden de spilte sin første konsert her på midten av 90-tallet.

– Det er fantastisk å komme tilbake. Vi elsker Bergen. Det er en unik plass i Norge, med en helt egen karakter.

I 2017 ga de ut låten «Hjärteskärande rätt» med bergensartisten Silja Sol. Öberg forteller at de har jobbet med å forbedre relasjonene mellom Norge og Sverige.

– Vi er blitt en slags ambassadør for dere. Norge er en perle, men det er det ikke alle i Sverige som forstår. Det burde være et større kulturutbytte mellom Norge og Sverige, sier han.

I dag mimrer Öberg tilbake til konserten i 2017 da Silja Sol kom opp på scenen med dem.

– Det var magi, sier han.

– Er det muligheter for gjentakelse på fredag?

– Om det skulle skje, i så fall ville det blitt en overraskelse til publikum. Jeg er som en amerikansk politiker – jeg lover ingenting.

Her er tre andre ting du kan få med deg i helgen:

KONSERT: R&B på Underlig

R&B: Philip Emilio spiller på Underlig i helgen. Martin Slottemo Lyngstad / Aftenposten

Hva: Philip Emilio

Når: 4. oktober, klokken 21.

Hvor: Underlig.

Hvorfor: På fredag kan du dra til Underlig og se R & b-artisten Philip Emilio. Han har blant annet samarbeidet med artister som Unge Ferrari og Astrid S, og slapp nylig sitt nye album «Iris».

SANG: Operafest på Den Nationale Scene

SANGER: Janie Dee er en engelsk, prisvinnende skuespiller og sanger. Bergen Nasjonale Opera

Hva: Operakonserter

Når: 5. oktober klokken 18.

Hvor: Store Scene, DNS.

Hvorfor: Hennes konserter ble utsolgt i London. Nå drar Janie Dee til Norge og Bergen for første gang. På lørdag kan du se musikalstjernens Cabaret-konsert på Den Nationale Scene.

KUNST: Dra på lørdagstur med Bergen Assembly

KUNST: Lørdagsturen til Bergen Assembly ledes av Daniela Ramos Arias, en kunstner og pedagog fra Costa Rica som nå bor i Bergen. Thor Brødreskift

Hva: Kunstomvisning

Når: 5. oktober klokken 14.

Hvor: Hordaland Kunstsenter.

Hvorfor: Til helgen kan du være med Bergen Assembly til utstillingen «Sick and Desiring». Utstillingen ser på hvordan ulike former for makt påvirker helse, seksuell og sosial reproduksjon. I tillegg er det gratis, og det er jo fint.