ANKLAGES: Skuespiller Kevin Spacey anklages for overgrep. Anklagene gjør at produksjonen av neste sesongs Netflix-serie «House of Cards» legges på hyllen. FOTO: AP / NTB scanpix

Netflix setter «House of Cards» på pause etter overgrepspåstander mot Kevin Spacey

Netflix opplyser at selskapet innstiller all produksjon av serien «House of Cards» etter at det har kommet frem overgrepspåstander mot skuespiller Kevin Spacey.