En samtale med kong Carl Gustaf bidro til at Sara Danius og Katarina Frostenson endte med å forlate Svenska Akademien, ifølge institusjonens direktør.

– Jeg vil ikke si at det var kongens råd, men det var samtalen med kongen som førte frem til dette. Vi delte samme analyse, sier Anders Olsson til Sveriges Radio fredag.

Direktør Olsson har nå blitt fungerende fast sekretær i den ærverdige svenske institusjonen, som blant annet deler ut Nobels litteraturpris. Svenska Akademiens faste sekretær Sara Danius ga kvelden før beskjed om at hun trekker seg etter en langvarig krise som toppet seg denne uken.

Kong Carl Gustaf, som er Akademiens høye beskytter, har rykket ut og bedt medlemmene sette institusjonens interesser foran sine egne.

Trakassering og lekkasjer

– Det er Akademiens vilje, og jeg retter meg etter den viljen, sa Danius da hun gikk av torsdag kveld.

Like etter kom beskjeden om at også Katarina Frostenson forlater Akademien. Hun er gift med den såkalte «kulturprofilen», en sentral figur i krisen som har oppstått, og som har ført til særdeles harde fronter internt i Svenska Akademien.

«Kulturprofilen» anklages for å ha lekket prisvinnere til pressen i flere år, i tillegg til at han anklages for seksuell trakassering.

Kongelig møte

Det svenske kongehusets informasjonssjef Margaretha Thorgren bekrefter at kongen skal møte Olsson igjen fredag, men forsøker å tone ned kongens rolle i beslutningen.

– Kongens delaktighet handler om et eventuelt oversyn av vedtekter og viktigheten av at det problemet som nå har oppstått, må løses, sier Thorgren til nyhetsbyrået TT.

Olsson understreker hvor viktig det er å ha kong Carl Gustaf i ryggen.

– Vi må hente alle gode krefter for å bygge opp Akademien igjen, sier han.

«En skamplett»

Danius uttalte at hun gjerne skulle fortsatt som fast sekretær, og flere medlemmer fastholder at de støtter henne. Tre av institusjonens medlemmer reserverte seg mot beslutningen om at Danius skulle gå, deriblant forfatter Per Wästberg.

– Vi har full tillit til Sara Danius, skriver han i Svenska Dagbladet fredag.

Wästberg medgir at torsdagens beslutning kan ha vært et nødvendig kompromiss, men skriver at «to kvinner ble ofret» og kaller det en «skamflekk på Akademien som ikke kan vaskes bort».

Første kvinne

Olsson mener krisen skyldes både «frostensonproblemet» og en dalende tillit til Danius.

– Det var for dårlig kontakt mellom ledelsen og medlemmene, og beslutninger ble dårlig forankret, sier Olsson, som benekter at Danius ble presset ut mot sin vilje.

Olsson sier han vil forsøke å overtale både Danius og tre medlemmer som forlot institusjonen i protest mot Frostenson, til å komme tilbake til Svenska Akademien som medlemmer.

Danius har vært fast sekretær siden 2015, som første kvinne på posten.