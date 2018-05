PROBLEMET: Støvet lak inn i lagringssalane ved riving av ei heissjakt under oppussinga av Kode 1 i november 2016. Framleis er det uavklart om Kode sjølv må ta rekninga. FOTO: Rune Sævig

Kode ber det offentlege om millionar for å rydde opp i støvkaoset

Den økonomiske situasjonen ved Kode er så akutt at museet no er på friarferd for å skaffe pengar.