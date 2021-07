Storsjarmøren Ted Lasso er tilbake, like god som før

Serien er en herlig miks av tøysete, absurd humor, og ekte varme og sårhet.

Trenertrioen Ted Lasso (Jason Sudeikis), Coach Beard (Brendan Hunt) og Nathan (Nick Mohammed). Foto: Apple

«Ted Lasso» sesong 2

Skuespillere: Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Hannah Waddingham, Juno Temple, Phil Dunster, Jeremy Swift, Brett Goldstein, Nick Mohammed, Sarah Niles. Tilgjengelig på Apple TV+ fra 23. juli. Anmeldelsen er basert på 8 av 12 episoder. Les mer

En av Apples strømmetjenestes store suksesser i fjor ble overraskende nok «Ted Lasso», en serie som først og fremst handler om menneskene på og rundt fotballbanen. Verdens triveligste fotballtrener er tilbake i nok en herlig sesong, som handler enda mindre om fotball enn før, men fremdeles er skikkelig feelgood-tv.

Den evig optimistiske og vitsende Ted Lasso (Jason Sudeikis, «Saturday Night Live»), en trener for amerikansk fotball på college-nivå, ble i første sesong hanket inn for å trene A.F.C. Richmond av klubbens eier Rebecca Welton (Hannah Waddingham). Hun ønsket at laget skulle feile for å hevne seg på eksmannen sin. Ved sesongens ende hadde Ted sjarmert seg inn i seerne, klubben og til og med Rebeccas hjerte, og fikk fortsette som trener selv etter Richmonds nedrykk fra Premier League.

Stjernespiller Dani Rojas (Cristo Fernández) får en tøff start på sesongen. Foto: Apple

Sesong to sparkes i gang med at Dani «football is life» Rojas (Cristo Fernández) tar et straffespark som uheldigvis ender opp med å ta livet av en hund. Dermed hyres psykolog Dr. Sharon Fieldstone (Sarah Niles) inn for å følge laget gjennom sesongen, til Teds store skepsis.

Sesong to har ikke et like tydelig mål eller hovedkonflikt som forrige, men en rød tråd er nettopp mental helse, og da særlig Teds. Teds angst, som viste seg i et panikkanfall i forrige sesong, blir ikke lettere å håndtere med alt presset i jobben og avstanden til sønnen. I tillegg sliter Roy Kent (Brett Goldstein) med å tilvenne seg livet som pensjonert fotballspiller, og det påvirker forholdet hans til Keeley (Juno Temple, «Dirty John»).

Fremdriften blir litt seigere gjennom denne sesongen nettopp fordi det ikke er like tydelig hvor vi skal, hva Ted og laget ønsker å oppnå, og hvem som er imot dem. Det er klart de vil vinne kamper, men det er ikke et stort nok moment til at det holder spenningen fra episode til episode – det er det de personlige forholdene og konfliktene som gjør.

Jason Sudeikis er tilbake som den sjarmerende, evig optimistiske Ted Lasso. Foto: Apple

For oss nordmenn er det noen likhetstrekk til handlingen i «Heimebane», både i denne sesongen og forrige, for eksempel i linjen som handler om et vanskelig far og sønn-forhold.

Det er den såre nerven som kommer til syne i Ted og flere andre karakterer, balansert med herlig tøysete, lettbeint humor, som gjør at «Ted Lasso» treffer så godt. Det er virkelig fint hvordan serien, midt i alt tullet, tar seg tid til å ta menns mentale helse på alvor. På sitt aller beste går det kort tid mellom at jeg ler og at tårene presser på.

Det er også kult at serien tar opp hva som skjer når spiller Sam Obisanya (Toheeb Jimoh) oppdager at en av Richmonds største sponsorer har opptrådt uetisk og utnyttet hans hjemland Nigeria. Hvordan dette håndteres av medspillere og klubbens eiere, er kanskje ikke helt realistisk, og burde fått litt større konsekvenser og tid på skjermen, men løsningen er absolutt i tråd med seriens feelgood-faktor.

«Ted Lasso» har alle de kvaliteter som gjør at den passer perfekt som underholdning og distraksjon på en regntung eller bakfull søndag, eller bare når man trenger en virtuell, varm klem.