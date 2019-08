A$AP Rocky erkjenner å ha slått og sparket 19-åring

Rapperen A$AP Rocky erkjente i retten i Stockholm at han slang 19-åringen i bakken og sparket og slo ham.

A$AP Rocky var ikledd en grønn T-skjorte da rettssaken mot ham startet tirsdag. Torsdag fortsetter saken. Illustrasjon: Anna Havard, TT / NTB scanpix

NTB-TT

Mindre enn 2 timer siden

Men musikkstjernen, hvis egentlige navn er Rakim Mayers, fastholder at det dreide seg om selvforsvar. Han hevder at 19-åringen slo den langt større livvakten, og at han derfor var redd for hva 19-åringen var i stand til å gjøre.

– Jeg var sjokkert fordi forskjellen mellom dem var veldig stor, og 19-åringen virket fryktløs. Det var skremmende, sa Mayers, ifølge Expressen.

Han sa også at han tidligere både er blitt skåret i ansiktet og utsatt for to væpnede ran.

MOREN I RETTEN: Renee Black, rapperens mor, på vei inn til rettssaken tirsdag. Sønnen er tiltalt for kroppsskade. Fredrik Persson, TT / NTB scanpix

– Jeg vet ikke hva jeg skal vente meg når fremmede nærmer seg meg, og det er derfor jeg har livvakt, sa Mayers.

Ett av stridspunktene er hvorvidt 19-åringen også ble angrepet med en flaske, og aktor kom med flere detaljerte spørsmål om en flaske som Mayers plukket opp fra bakken.

Rapperen hevder imidlertid at han satte den ned igjen etter et øyeblikk, lenge før voldsepisoden utspilte seg.

Mayers fikk også spørsmål om mobilen som han hadde med seg den aktuelle søndagen.

Aktoratets bevismateriale består blant annet av en rekke tekstmeldinger som ble sendt mellom personer i Mayers' krets etter voldshendelsen, samt fem filmopptak. Påtalemyndigheten har etterlyst Mayers mobil, men den er borte.

Torsdag var andre dag i rettssaken mot den amerikanske musikkartisten og to av vennene hans. Alle tre er tiltalt for å ha utøvd vold mot 19-åringen utenfor en hamburgerrestaurant i Stockholm sentrum for en måned siden.