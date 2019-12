Nordmenns TV-titting stuper. Men NRK har ingen tro på Askepotts død.

Juleprogrammene skiller seg ut fra resten av TV-utviklingen. NRKs TV-sjef har en teori om hvorfor.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

FAST INNSLAG: «Tre nøtter til Askepott» ble vist for første gang på NRK i 1975. Siden 1996 har filmen vært et fast innslag på julaften. Foto: Skjermdump NRK

Daniel Røed-Johansen

Har du planer om å få med deg «Tre nøtter til Askepott» før julefreden senker seg?

Da er du langt fra alene. Og spør du NRK, vil det fortsatt være sånn i fremtiden, skriver Aftenposten.

NRK1 har et innarbeidet juleprogram, og spesielt sendingene på kvelden lille julaften og utover dagen på selve julaften er en del av tradisjonene i mange familier.

Disse programmene står fortsatt sterkt, viser tall fra NRK. Det til tross for at nordmenns TV-titting generelt stuper.

17 minutters nedgang på ett år

I januar i år så gjennomsnittsnordmannen 17 minutter mindre på TV sammenlignet med i fjor, skrev Dagens Næringsliv. Det representerte en nedgang på 10,4 prosentpoeng. Tall for august viste en tilsvarende utvikling.

– Trenden generelt er at de som er under 40 år, bruker mindre tid på vanlig TV. Strømmetjenestene tar over, sier TV-sjef i NRK, Arne Helsingen til Aftenposten.

Det er den generelle trenden. Men for NRKs juleprogrammer stiller det seg annerledes. I hvert fall foreløpig.

– Vi ser at de tradisjonelle juleprogrammene fortsetter å samle befolkningen rundt TV-skjermen år etter år, uttaler medieanalytiker i NRK, Maren Eline Fossan.

Tall fra statskanalens analyseavdeling viser at interessen for juleprogrammene har holdt seg ganske stabil de siste årene:

«Kvelden før kvelden», der blant annet sketsjen «Grevinnen og hovmesteren» inngår, er det mest sette juleprogrammet. En endring i den årlige undersøkelsen gjør at tallene for i fjor ikke er helt sammenlignbare med årene før. Men ifølge Fossan økte markedsandelen for dette programmet fra 71,4 prosent i 2017 til 73,1 i 2018.

– Behov for å ha noe felles

Helsingen sier at desember og juletiden skiller seg ut som perioder som foreløpig ikke har merket drastiske endringer i TV-seingen.

NRK-sjefen sier at man ser litt av den samme tendensen i helgene. Han har en teori om hva det handler om.

– Å ha ferdiglagde programmer passer nok veldig godt på julaften og når folk samles. Jeg tror folk har et behov for å ha noe felles, og at det vil fortsette. Forskjellen kan kanskje være at alle ikke ser på de samme programmene akkurat på samme tid, sier han.

Men hva skjer når det er dagens unge som tar over styringen av familiens TV-titting under julefeiringen?

– Det kan vi ikke vite. Det kan godt være man får andre ting å se på og måter å se det på. Men at man forsøker å finne ting å se på i fellesskap, tror jeg kommer til å vedvare, sier Helsingen.

TRADISJON: Grevinnen og hovmesteren er et fast innslag på NRK1 lille julaften. Foto: Skjermdump, NRK

– Er juleprogrammene skjermet på NRK1 uansett hvordan utviklingen blir?

– Det tror jeg ikke. Men vi kommer nok fortsatt til å ha de mest åpenbare titlene som «Tre nøtter til Askepott» og «Grevinnen og hovmesteren».

– Du ser ikke for deg at de kan fjernes fra NRK1?

– De vil nok være en del av det faste juleprogrammet i hvert fall om man ser noen år fremover i tid.

Hva sier TV-tallene om alder?

Tall fra NRK viser at «Kvelden før kvelden» domineres av de eldste aldersgruppene. For «Tre nøtter til Askepott» er det imidlertid en mer jevn spredning:

Helsingen forklarer at NRK forsøker å holde fast ved de tradisjonsrike programmene samtidig som de lanserer nye konsepter. Blant annet presenterer de ofte nye julekalendere.

Han har ingen tro på en snarlig død for Askepott eller andre klassikere.

– Jeg tror julen er en tid hvor mange generasjoner har et felles behov. Men det vil selvsagt komme nye titler som vil sitte lenge i generasjonene som vokser opp nå, sier han.

NYTT: Arne Helsingen i NRK trekker frem «Side om side: Julespesial» som noe som kan bli en ny juletradisjon fremover. Foto: Julia Maria Nagelstad

Publisert: Publisert 23. desember 2019 23:22

Mest lest akkurat nå