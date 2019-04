Storartet fra Motorpsycho – som alltid

På mange måter et slags dobbeltjubileum i Hulen torsdag kveld. Studentstedet under Nygårdshøyden fyller i år 50, mens Motorpsycho kan se tilbake på 30 år som et av landets beste rockeband.

Kombinasjonen fungerer utmerket – og verken scene eller band bærer overhode preg av tidens tann. Tidløse kvaliteter kalles slikt.

Sist Motorpsycho spilte i Hulen var i 1993.