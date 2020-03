13 år gammel troppet han opp på politistasjonen for å komme inn på konsert med Morten Harket

I fjor høst gjorde Lars Vaular platecomeback med platen «Flere steder alltid». Noe av bakgrunnen for platen er et samlivsbrudd. – Noe av musikken kommer jo ut halvannet et år etter at jeg skrev låtene. Og det blir litt sånn «shit, skal jeg virkelig gjenoppleve dette?», sa Vaular da han var gjest i Republikken. Foto: Tuva Åserud / Bergens Tidende