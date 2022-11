Sumaya Jirde Ali skulle til Bergen på fredag. Nå har hun avlyst.

Torsdag er det nypremiere på teaterstykket til Sumaya Jirde Ali i Bergen. Dagen etter skulle hovedpersonen snakket om stykket på et DNS-arrangement.

Sumaya Jirde Ali hjemme i leiligheten sin.

– Jeg kan bekrefte at arrangementet er avlyst. Sumaya kommer ikke til Bergen på grunn av den pågående situasjonen, sier teatersjef Stefan Larsson til BT onsdag morgen.

«Havet tar det det ikke gir» er stykket som Jirde Ali har skrevet og som hadde snikpremiere i Bergen tidligere i høst, under Bergen Dramatikkfestival.

Ameli Isungset Agbota spiller hovedrollen i stykket som spilles frem til 3. desember.

Fredag skulle Sumaya Jirde Ali etter planen samtale med sosiolog og litteraturformidler Berit Bareksten i Teaterkjelleren på DNS.

Samtalen, som nå er avlyst, var et samarbeid med Bergen Kvinnesaksforening og Amalie Skram-selskapet.

Atle Antonsen er anmeldt

Tirsdag la samfunnsdebattanten ut et innlegg på Facebook der det kommer frem at hun i et møte med komiker Atle Antonsen skal ha blitt utsatt for rasisme og at han også ble fysisk på Bar Bocca i Oslo i oktober.

Ali har anmeldt saken til politiet.

I innlegget beskriver hun at Antonsen kom med nedlatende kommentarer om hennes hudfarge.

«Antonsen ser meg rett i øynene og sier med foraktfullt mine «du er for mørkhudet til å være her.» Jeg tror nesten ikke det jeg hører», står det i innlegget.

Atle Antonsen er politianmeldt av Sumaya Jirde Ali for rasistiske ytringer og hensynsløs atferd.

Antonsen ba om unnskyldning

Saken er ifølge politiet i Oslo ferdig etterforsket og ligger til vurdering hos påtalemyndighetene. En avgjørelse om det blir tatt ut tiltale mot komikeren kan komme om én til to uker, melder TV 2.

Antonsen ba onsdag kveld om unnskyldning i et innlegg på Facebook. Han beskriver seg selv den kvelsen som «en full komiker som lirte av seg helt utrolig dumme ting».

– Jeg skjønner at jeg må revurdere mitt forhold til alkohol og hvordan jeg kommuniserer med folk under alkoholpåvirkning. Det er åpenbart at dette står i kontrast til hvordan jeg opplever meg selv, skrev Antonsen.