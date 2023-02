«Langhaugen leverer!»

La meg begynne med min favorittskjetsj: Hvor er Willy? Den gjør at denne kulturkjerringen ser for seg en fremtid der hun år etter år kommer til å stavre seg inn på byens skolerevyer med et skjelvende grep om anmelderpennen: Hva er det vi får servert i år?