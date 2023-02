Over 2.000 klager etter Sophie Elise-bilde

Kringkastingsrådet har fått et stort antall klager som følge av et slettet Instagram-bilde fra influenseren Sophie Elise, som har en podkast hos NRK.

Influenser Sofie Steen Isachsen, bedre kjent som Sophie Elise, har utløst klagestorm til Kringkastingsrådet etter et bilde på Instagram.

NTB

Influenser Sophie Elise, som egentlig heter Sofie Steen Isachsen, har hittil fått over 2.000 klager, ifølge NRK.

– Det har bare i morgentimene i dag kommet et par hundre klager, opplyste sekretær Erik Skarrud i Kringkastingsrådet til NTB tidligere onsdag.

Saken er på få dager blitt blant de mest innklagde i Kringkastingsrådets historie.

Søndag publiserte Sophie Elise bildet av seg selv og en annen influenser på Instagram. Bildet viser de to sammen foran et speil. Kvinnen holder en liten pose med hvitt innhold, som mange har tolket som narkotika.

Det aktuelle bildet ble raskt slettet. «Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen», sto det i teksten under bildet, som ble slettet etter kort tid.

– Bildet har utløst nye reaksjoner, sier sekretær Erik Skarrud i Kringkastingsrådet til NTB.

Det dreier seg om en rekke nye reaksjoner på at NRK har et samarbeid med Sophie Elise gjennom podkasten «Sophie & Fetisha», opplyser Skarrud. Også i høst kom det mange klager allerede da podkasten ble lansert. Han forteller at klagene gjelder Isachsen som rollemodell og holdningene hun fremhever.

Det kommer etter planen en ny episode av podkasten torsdag. NTB har forsøkt å få en kommentar fra Sophie-Elise, så langt uten å lykkes.