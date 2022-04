Aksjonærer avviser Musks Twitter-bud

Flere Twitter-aksjonærer avviser Elon Musks bud på 43 milliarder dollar for å overta hele selskapet.

Elon Musk vil bruke over 375 milliarder kroner på å skaffe seg full kontroll over Twitter, men flere store aksjonærer avviser budet hans.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

En av dem som takker nei er den saudiarabiske prinsen Alwaleed bin Talal, som er en av de største aksjonærene i selskapet, skriver Bloomberg.

– Jeg tror ikke tilbudet fra Elon Musk er i nærheten av den reelle verdien på Twitter med tanke på vekstpotensialet, skriver han på Twitter.

Også Ross Gerber i investeringsfirmaet Gerber Kawasaki avviser budet på 54,20 dollar per aksje. Torsdag lå sluttkursen på Twitter-aksjen på 45,08 dollar.

Musk opplyste i begynnelsen av april at han hadde kjøpt 9,1 prosent av Twitter. På nettopp Twitter har han den siste uken sagt at han vil gjøre tjenesten reklamefri, til tross for at rundt 90 prosent av selskapets inntekter i fjor kom fra annonser.

Etter at han kjøpte seg inn i selskapet, kom det meldinger om at han skulle inn i styret, men her snudde Twitter etter kort tid.

Kulturredaktørens utvalgte Nyhetsbrev Jens Kihl er kulturredaktør i Bergens Tidende og gir deg hver torsdag de beste sakene fra kulturverdenen. Meld meg på