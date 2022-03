Oscar-akademiet fordømmer Will Smiths slag – har startet gransking

Oscar-akademiet sier i en uttalelse at de fordømmer handlingene til Will Smith under prisutdelingen, og at de starter en formell granskning.

Skuespiller Will Smith sjokkerte verden da han slo komiker Chris Rock på scenen under nattens Oscar-utdeling.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Akademiet fordømmer handlingene til Smith under gårsdagens show. Vi har offisielt startet en formell granskning av hendelsen og vil vurdere videre handlinger og konsekvenser i henhold til våre retningslinjer og lovene i California, skriver de i uttalelsen mandag.

Skuespilleren sjokkerte publikum i salen og seerne hjemme da han gikk opp på scenen under humorinnslaget til Chris Rock og slo ham etter at han dro en vits om konen Jada Pinkett Smith.

Da Rock vitset om Jada Pinkett Smith og at han gjerne ville se en oppfølger til «G.I. Jane», ble Smiths ektemann Will Smith tilsynelatende fornærmet. I filmen fra 1997 spiller Demi Moore en snauklipt soldat. I 2018 ble Pinkett Smith diagnostisert med alopecia, en hudsykdom som gjør at håret slutter å vokse og faller av.

Jada Pinkett Smith har vært åpen om sykdommen som har ført til betydelig hårtap, og forsøkt å avstigmatisere sykdommen og hjelpe andre i samme situasjon.

Etter voldshendelsen vant Smith i kategorien beste mannlige skuespiller for filmen «King Richard». I takketalen sin tok han til tårene og rettet en beklagelse for oppførselen sin til Akademiet og andre nominerte, men nevnte ikke Chris Rock. Ifølge Rolling Stone kommer Rock ikke til å anmelde Smith for episoden.

Kulturredaktørens utvalgte Nyhetsbrev Jens Kihl er kulturredaktør i Bergens Tidende og gir deg hver torsdag de beste sakene fra kulturverdenen. Meld meg på