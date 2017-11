Om du liker tegneserier eller teater, her er fem fine tips til hva du kan gjøre i helgen.

FILM: Se en stor filmstjerne bli komiker på sine eldre dager

Hva: Månedens film i november: «Lost in Paris».

Hvor: Cinemateket USF.

Når: Torsdag 18.00.

Hvorfor: Fordi Emmanuelle Riva.

Mange husker Riva fra Michael Hanekes «Amour», som resulterte i hennes eneste Oscar-nominasjon. Mange husker henne også fra Alain Resnais’ klassiker «Hiroshima, min elskede».

Rollen som den nærsynte, gamle tante Martha ble en av Rivas siste. Hun døde, 89 år gammel, noen måneder etter at «Lost in Paris» hadde premiere.

Bak filmen står duoen Dominique Abel og Fiona Gordon. Han er belgisk, hun canadier født i Australia, og de er ikke spesielt godt kjent i Norge. I tillegg til en håndfull kortfilmer, har de laget fire langfilmer som de skriver manus til, regisserer og spiller i. Filmene deres er både enkle, viltre og fargesterke. «Lost in Paris» kan gjerne kalles en forviklingskomedie med mye slapstick og minimal dialog. Den handler, kort sagt, om bibliotekaren Fiona, som drar fra Canada til Paris for å hjelpe tante Martha i en akutt situasjon.

Blant mange begeistrede kritikere finner vi Justin Chang i Los Angeles Times, som mener filmen er som en Jean-Pierre Jeunet-farse på Xanax (beroligende middel, jour. anm.), tilsatt en døyvende dose Wes Anderson-humor. «Selv om den er full av rumpedeising, nestenulykker, sprø tilfeldigheter og forvekslinger, er «Lost in Paris» en virvelvind av uforutsigbarheter som aldri blir frenetiske eller i overkant for mye», skriver Chang, og føyer til at det dessuten er et hengivent, om enn uforutsett, farvel med Riva, som ikke i noen av sine tidligere filmer avslørte at hun også hadde talent for screwball-komedie.

Britt Sørensen

TEGNESERIER: Don Rosa og hans likesinnede

Marte Rognerud

Hva: Tegneseriefestivalen Raptus.

Hvor: Scandic Bergen City.

Når: Fredag 16.00 til søndag 18.00.

Hvorfor: En god tegneserie forlenger livet.

Hver høst siden 1996 har festivalen Raptus samlet tegneserieentusiaster og serieskapere til lek og moro. Få kulturmiljøer har så tett og naturlig kontakt mellom fans og stjerner som her. I tillegg til å få autografer og en liten prat med kjente serieskapere, kan man delta på tegneseriekurs og høre en rekke foredrag. Et eget Cosplay-program legger dessuten til rette for dem som liker å kle seg ut som seriehelter eller andre figurer.

Blant årets gjester er nok Don Rosa det største trekkplasteret. 66-åringen har vært den fremste Donald Duck-tegneren de siste 30 årene. Rosa var selv en entusiastisk tegneseriesamler før han etter hvert ble kjent som den uoffisielle arvtakeren til Carl Barks. På Raptus holder Rosa to foredrag – ett om Hakkespettklubben og ett om 40- og 50-tallets mest bisarre tegneserieomslag. Blant de andre gjestene finner man bergenske Ingebjørg Jensen, Dunce-skaper Jens K. Styve og Sprint-tegner Janry.

Erik Fossen

KONSERT: Nærmere kommer du ikke Pink Floyd i Bergen

Privat

Hva: Dark Side of The Wall.

Hvor: Madam Felle.

Når: Fredag klokken 22.00.

Hvorfor: Ingen bergensere spiller Pink Floyd som disse.

Svært få coverband har hatt besøk av artisten de covrer. Men det har Dark Side of the Wall, som spiller på Madam Felle denne og neste helg.

Da de opptrådte på Rick’s i 2007, var Pink Floyd-grunnlegger Roger Waters i byen for å holde konsert i Vestlandshallen. Han hadde med saksofonist Ian Ritchie og andre musikere på en middag i sentrum. Da skjedde det noe:

– Rogers agent kom til bordet. Han fortalte at et lokalt band skulle fremføre «The Wall» i en bar i nærheten. Roger, jeg og flere andre tok plass i en van og kom til spillestedet da bandet, Dark Side of the Wall, hadde fem låter igjen av settet sitt. Det var ganske surrealistisk å oppleve dette sammen med Roger. Det har trolig ikke skjedd verken før eller etter. Jeg tror at det å se «The Wall» fremført live slik, gjorde at ideen om Waters’ egen «The Wall»-turné noen år senere dukket opp, sa Ritchie til BT i 2015.

Da var han gjestemusiker med nettopp Dark Side of the Wall på Madam Felle.

Kai Taule, Bjarte Aasmul, Helge Nyheim og Dag Øivind Rebnord har spilt Pink Floyd-låter i en årrekke – og gjør gjerne hele album, som «Dark Side of The Moon» og «Wish You Were Here» på hver konsert, ispedd klassikere fra resten av karrieren.

Det pleier å være stinn brakke på Bryggen disse kveldene.

Frank Johnsen

MATFEST: Glem fredagstacoen. Her kan du få middag rett fra bosset.

Aleksander Andersen

Hva: Høstens store bossmiddag.

Når: Fredag kl. 19.00.

Hvor: St. Jakobs kirke.

Hvorfor: Vi kan alle gjøre litt mer for miljøet og naturen rundt oss.

En måte å motivere seg på er å se med egne øyne hva som faktisk havner i bosset til norske matbutikker. Fremtiden i våre hender setter grytene på kok med mat hentet fra bosset til lokale matvarebutikker. Man ser kanskje for seg halvgamle bananer og en sliten gulrot på tallerkenen, men ryktene sier at det blir sunn, god og vegetarisk mat i magen på deltakerne.

Middagen finner sted i ærverdige St. Jakobs kirke. Det er tross alt ikke hver dag man kan spise middag i så flotte omgivelser heller. I tillegg til mat, blir det også både musikk og presentasjoner underveis. For en gangs skyld kan vi kanskje spare tacokrydderet til neste fredag, og heller sjekke ut hva Bergens bakgater har å by på av kulinarisk boss?

Ingvild Nave

TEATER: Se frekk rockemusikal i en underjordisk garasje

Ørjan Deisz

Hva: Musikalen Hedwig and the Angry Inch.

Hvor: Dovregubbens hall (under Grieghallen).

Når: Premiere lørdag kl. 19.00.

Hvorfor: Historien om Hedwig and the angry Inch har gjort suksess på Broadway. Filmen om den glamorøse østtyskeren er blitt en kultklassiker. Nå er muligheten kommet for å se den bergenske versjonen når DNS inviterer publikum langt under jorden til garasjeanlegget til Grieghallen.

Pål Rønning har fått rollen som Hedwig. Hun ble født som en gutt i østblokken, men gjennomgikk en totalt mislykket kjønnsoperasjon for å gifte seg og komme seg over Atlanterhavet.

Det er av denne mislykkede operasjonen «den sinte tommen» oppstår, om du forstår. Ekteskapet går ad undas etter et år, på samme tid som Berlin-muren faller og østtyskerne flokker til Vesten. Alt hun ofret var for ingenting.

Men Hedwig gir seg ikke, går tilbake til sin store kjærlighet, musikken. I løpet av DNS-showet vil du garantert få se høye hæler, glitter og hår. Veldig mye hår. Hun reiser på en absurd USA-turné med rockebandet sitt, noe som bare visuelt sett er nok til å holde øynene på stilk. I tillegg følger det en god historie, noe bergenserne alltid har visst å sette pris på.

Ingvild Nave