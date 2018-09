Rockeband, blandakor, visesangere og utesteder – det er helgen for å nyte gamle helter.

KONSERT: Melankoliens hoffrockere

Hva: Emmerhoff & The Melancholy Babies.

Hvor: Landmark.

Når: Torsdag 20. september kl. 20.

Hvorfor: Hvor mange bergensband har holdt det gående helt fra 1990-tallet og frem til i dag? Ikke så mange, men Emmerhoff & The Melancholy Babies er ett av dem. Riktignok var det stille lenge før sjettealbumet «Circle Six» dukket opp i mai, til gjengjeld er platen akkurat så gjennomarbeidet og stemningsfull som bandet er kjent for.

Med sitt heksebrygg av psykedelia, americana, syttitallsrock og mye annet, har Gunnar Emmerhoff og kameratene flere strenger å spille på enn de fleste band. På konsert har trøkket fra scenen pleid å være upåklagelig – etter en lengre pause er det naturlig å tenke seg at de biter godt fra seg denne gang, også.

Erik Fossen

KINO: Hyller operalegenden

Zsolt Szigetvary / TT NYHETSBYRÅN

Hva: «Andrea Bocelli – Musikkens stillhet».

Hvor: Bergen kino.

Når: 22. september kl. 18.

Hvorfor: Den italienske operalegenden Andrea Bocelli fyller 60 år på lørdag. Det markeres med festaftener på over hundre kinoer i Norge, inkludert Bergen kino. Bocelli selv skal ha spilt inn en spesiell hilsen til norske fans som vises før filmen denne kvelden.

På menyen står Michael Radfords dramatisering av Bocellis liv, «Musikkens stillhet» – fra det unge sangtalentet blir fullstendig blind, 12 år gammel, etter en ulykke, til han tar verdens operascener med storm. Det hele er filmet i Toscana, der Bocelli vokste opp og fremdeles bor.

Familien har drevet en vingård der siden 1730. Etter filmvisningen blir det fest på Privaten bar der det serveres vin fra Bocelli-druene.

Andrea Bocelli har aldri sunget i Bergen, men hans konsert i Telenor Arena 14. mars neste år er allerede utsolgt.

Frank Johnsen

MESSE: Inspirasjonshelg

Ørjan Deisz (arkiv)

Hva: Interiør- og designmessen.

Hvor: Grieghallen, Bergen.

Når: Hele helgen.

Hvorfor: Noe av det fineste med å dra på museum er ikke hva jeg føler der og da, men hva jeg føler etterpå. Det å prøve å forstå en uforståelig installasjon, for eksempel, og det selv å få kjenne på lyset i maleriene du har hørt så mye om. Det blir en ytterst personlig reise.

Selv om helgens interiør- og designmesse først og fremst arrangeres for bransjen selv, forvandles spissen av Grieghallen også for publikum.

For all del: En messe er ikke et museum. Det er pur kommers. Men det er likefremt en utstilling. I tillegg har de droppet tema for å slippe et påtvunget trendmas.

Det er fint lov bare å kikke. Kanskje bli inspirert til å finne noe brukt som likner.

Et stort pluss er årets samarbeid med lokale kunstnere i Bergen. Målet er å senke terskelen og gjøre kunst mer folkelig. Det er godt nytt. Messens kunstkurator Daniela Raos Arias fra ART + FOLK er et spennende navn. Lunsjpoesi med Trygve Skaug på lørdag er det sikkert mange som vil sette pris på.

Vil du ut av byen, er det også boligmesse i Vestlandshallen i helgen.

Guro Valland

KONSERT: Eggum med korvenner

Sean Meling Murray

Hva: Bøneskoret med Jan Eggum.

Hvor: Fana kulturhus.

Når: Lørdag 22. september kl. 19.

Hvorfor: Bøneskoret, et av byens større blandakor, feirer 20-årsjubileum ved å slå litt på stortrommen. Anført av dirigent Jens Holstad har koret de siste årene bygget et repertoar med alt fra a cappella kirkemusikk via poplåter til spesialskrevne verk. Til jubileumskonserten drar de med seg Jan Eggum, som både skal opptre alene og gjøre noen av sine største slagere sammen med koret.

Eggum, på sin side, er snart klar med nytt studioalbum, «Alt, akkurat nå», det 22. i rekken om vi har talt rett. Nylig slapp han singelen «Kjærlighet som kommer», en låt som viser at 66-åringen fremdeles har kontakt med den romantiske melankolien han er kjent for.

Erik Fossen

UTELIV: Feir to institusjoner

Sævig Rune

Hva: Pubene Legal og Huset feirer jubileum.

Hvor: Legal og Huset.

Når: Torsdag, fredag og lørdag (Huset) og lørdag (Legal).

Hvorfor: Denne helgen feirer to bergenske utelivsinstitusjoner jubileum. Vi kan jo begynne i Vestre Torggate, omtrent der trappetrinnene opp mot Nyågårdshøyden og Johanneskirken starter. Der ligger Huset pub, blant mange også kjent som Gjesthuset. Torsdag, fredag og lørdag har Huset Pub jubileum med blant andre Tor Endresen, Jarle Zimmermann og Jørgen Sandvik på plakaten. Puben, som blir hyppig besøkt i mange av forfatter Tomas Espedals bøker, har i 40 år vært et kjent og kjært vannhull blant både studenter og andre som kanskje ikke er så glad i å stå tidlig opp i morgenen.

Hvis vi går ned i Håkonsgaten og tar til høyre, går noen hundre meter, så langt at Håkonsgaten blir til Nygårdsgaten, da kommer vi til baren Legal. De har ikke eksistert like lenge som Huset Pub, men Legal har rukket å bli tenåring, og feirer 15-årsjubileum på lørdag.

Bergen har nå mange små, kule barer som appellerer til både studenter, musikere og, ja, hipstere, men Legal var først. Mang en musikk-karriere har mer eller mindre oppstått på Legal, og når de feirer jubileum til helgen, skal blant andre tidligere Legal-bartender Emir spille.

Kjetil K. Ullebø