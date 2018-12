Her er fem fine ting du kan gjøre i helgen.

KONSERT: Unge Lovende

Silje Katrine Robinson

Hva: Konsert med Amalie Holt Kleive og Elida Høgalmen

Hvor: Landmark.

Når: Fredag 21.00.

Hvorfor: Fredag slipper Amalie Holt Kleive sin nye singel, «Komme meg ut», en låt som viser hvorfor Kleive absolutt er en artist man bør følge med på. Den bergensbosatte telemarkingen har studert jazzvokal på Griegakademiet, men som artist vender hun seg snarere mot et sprettent, elektronisk poputtrykk. Det er et sjangerfelt der det går minst tolv på dusinet, men skal man dømme etter Kleives utgivelser til nå, tør hun å skille seg ut i elektro-hopen.

En annen artist du bør ha et øre til, er Elida Høgalmen. Hun kommer fra Odalen ved Stryn, men også hun holder til i Bergen. Høgalmen slapp nylig debut-EP-en «Past», en utgivelse som fikk BT-anmelder Petter Lønningen til å hente frem superlativene. Han skrev blant annet at « ... balansegangen mellom det rolige og det urolige, er med på å gjøre «Past» til en av årets fineste utgivelser».

Fredag kan du oppleve både Amalie Holt Kleive og Elida Høgalmen på scenen på Landmark.

Kjetil K. Ullebø

MUSIKK: Ta torskedansen

Ketil Mosnes

Hva: Bjørn Torske spiller gammal house

Hvor: Café Opera

Når: Lørdag fra 23

Hvorfor: Hvis man liker å danse og/eller liker elektronisk musikk, har man mest sannsynlig hørt om Bjørn Torske. Han er med jevne mellomrom å finne bak DJ-bordet på Café Opera, så også førstkommende lørdag.

Tidligere i år kom Torske ut med platen «Byen», som høstet god kritikk fra BTs anmelder. Da hadde det gått åtte år siden forrige plate, «Kokning», som visstnok er et nordnorsk begrep for å sette på potetene mens man drar ut for å fiske middag.

Om Torskes musikk skriver BTs anmelder: «Torskes musikalske miks er kjenneteikna av rare samples og skrudde rytmar, akkompagnert av ekkomarinerte «dubbande» lydar, samt låttitlar av typen «Kapteinens skjegg».»

Torske har ifølge Facebook-arrangementet «Bjørn Torske spiller gammal house» en forkjærlighet for nettopp gammel house, og det er altså dette han skal spille lørdag. En god anledning til å øve på den noe utfordrende øvelsen «danse til elektronisk musikk», der altså.

Guro H. Bergesen

KONSERT: Norsk-skotsk folkduo

PRIVAT

Hva: Mike & Solveig

Hvor: Statsraaden Bar & Reception

Når: Lørdag kl. 16

Hvorfor: På kort tid har Skur 7 ute på Bryggen seilt opp som et av byens mest spennende konsertsteder, takket være de iherdige folkene på Statsraaden. Med intimt lokale og liten scene er terskelen lav for å slippe til ukjente trubadurer og artister på vei opp. Denne lørdagen er det den norsk-skotske duoen Mike & Solveig som tilbyr musikalsk avstressing midt i førjulskavet.

Gitarist Mike Hastings har bakgrunn fra det småpsykedeliske folkrockbandet Trembling Bells, som slapp sitt sjette album i vår. Norske Solveig Askvik spiller fele og klokkespill, mens begge to synger. Duoens første plate kom i 2015 og fikk blant annet svært positiv omtale i rockebladet Uncut. Som oppvarming har de med seg bergenske Kristin Vollset, som noen kjenner som The Musical Slave – blant annet kjent for sin dokumentariske låt om det urbane hestemiljøet hun oppdaget i Dublin for noen år siden.

Erik Fossen

KUNST: Ruiner som galleri

Karine Heggholmen

Hva: PopUp-Utstilling

Hvor: Korskirken, Bergen

Når: Lørdag 12-16

Hvorfor: Ville du sendt ditt barn til Syria? spør fotograf Karine Heggholmen i sin introduksjonsvideo av sitt nye kunstprosjekt. Hun har tatt portretter av barn i Norge. Halvparten av dem er av barn med norsk bakgrunn, mens halvparten er av syriske flyktningbarn, som har flyktet fra krigen og nå bor i Norge.

Portrettene av barna er blitt sendt til Syria og plassert i ruinene i byen Homs. Ruinene er brukt som et «galleri» for bildene, og portrettene er igjen blitt fotografert i de nye omgivelsene.

Det er disse bildene utstillingen viser, en sterk samling utrykksfulle fotografier av norske barn og syriske flyktningbarn i ruinene i Syria.

Marita Ramsvik

UTSTILLING: Kunst i prosess

Ørjan Deisz

Hva: Ole Jørgen Ness, «Flat Acrylic»

Hvor: Tårnsalen, Kode 4

Når: Lørdag og søndag 11–17

Hvorfor: Torsdag 6. desember skal kunstner Ole Jørgen Ness være ferdig med verket «Flat Acrylic». I over en måned har den tidligere festspillkunstneren malt med akrylmaling på gulvet i Tårnsalen, og i helgen kan man ta turen for å se hva arbeidet har resultert i.

Kunsten er improvisert, og det eneste som er bestemt er fargen han skal bruke; sort, og graderinger av sort. Ness vil at «Kunsten skal inkludere, ikke ekskludere».

Ole Jørgen Ness, som er født i Bergen, representerte Norge under kunstbiennalen i São Paulo, Brasil i 2002.

I februar, ved utstillingens slutt, skal det holdes en ferdigstillingsfest hvor verket blir destruert. Verket handler like mye om prosessen som resultatet. Etter dette skal verket kun leve videre gjennom fotografier og minnene til de som har sett det.

Sigrid Gausen