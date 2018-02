Flere har tatt til orde for at Spellemannprisen 2017 burde gått til nettopp Susanne Sundfør heller enn Astrid S.

Søndag kveld ble Spellemannprisen delt ut i Oslo Konserthus. I år var det Astrid Smeplass (21), bedre kjent som Astrid S, som fikk den gjeveste prisen.

Det var første gang siden 2003 at prisen gikk til en kvinne. Flere har i ettertid tatt til orde for at den heller burde gått til Susanne Sundfør (31).

En som ser ut til å unne Astrid S prisen, er Sundfør selv, skriver Aftenposten. Tirsdag ettermiddag la hun ut dette bildet av Astrid S til sine over 25.000 følgere på Instagram:

I kommentarfeltet får Sundførs hilsen til Astrid S støtte av artister som Bendik, Kristoffer Lo fra Highasakite, Fay Wildhagen og Frida Ånnevik.

Også artisten Aurora Aksnes har hyllet Astrid S etter Spellemann-utdelingen. Hun la ut denne tweeten tirsdag:

Tar Astrid S i forsvar

Tirsdag ettermiddag tar NRKs Marius Asp Spellemann-juryen i forsvar i et debattinnlegg hos VG.

– Ja, Susanne Sundfør er en norsk artistskatt. Nei, verden går ikke under fordi hun ikke ble Årets Spellemann, skriver han.

Asp er sterkt kritisk til kommentatorene som mener prisen burde gått til noen andre: «Astrid S har hatt et eventyrlig år, med opptil flere flotte enkeltlåter, enorm folkelig appell og et oppsiktsvekkende antall avspillinger og en godt besøkt verdensturné å vise til i 2017», skriver han.

– Kortslutning for Spellemannprisen

Aftenpostens kommentator Robert Hoftun Gjestad er blant dem mener prisen gikk til feil artist i år.

– Man må nesten undres over hva det er med Susanne Sundfør, som gjør at hun konsekvent ikke settes pris på av Spellemann-komiteen, skrev han søndag.

– Hun laget ett av fjorårets mest særegne og velkomponerte stykker norsk popmusikk, og burde vært «Årets spellemann». Nok et nydelig kapittel for en av landets mest kompromissløse artister, nok en kortslutning for dem som deler ut den hellige Spellemannprisen, skrev kulturredaktør Frode Bjerkestrand i Bergens Tidende.

– Dette skulle jo være Susanne Sundførs tur til å skinne, skrev kulturredaktør Sigrid Hvidsten i Dagbladet.

– Kriteriene har endret seg noe

Hoftun Gjestad i Aftenposten hevdet i sin kommentar at Spellemann-juryen i for stor grad vektlegger kommersiell suksess. Mens Astrid S har over 6,4 millioner månedlige lyttere på Spotify, har Sundfør snaut 400.000.

Marte Thorsby, som leder Spellemann-styret og har sittet i juryen under årets utdeling, sier til NRK at kriteriene har endret seg noe i løpet av Spellemanns historie.

– Prisen blir gitt til en artist som har markert seg sterkt i løpet av året som har gått. Men kvalitet alene har aldri vært et uttrykt kriterium for denne prisen, sier Thorsby.

De siste årene har Spellemannprisen gått til henholdsvis Marcus & Martinus, Kygo og Nico & Vinz.

Aftenposten har vært i kontakt med Charlotte Öqvist, pressekontakt for Sundfør. Hun forteller at artisten mener at Instagram-kommentaren taler for seg selv, og at hun ikke ønsker å gi noen kommentarer utover den.