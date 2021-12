– Første dagen tenkte jeg at dette kommer aldri til å gå. Grisen bare hylte og hylte.

DNS-skuespiller Ameli Isungset Agbota har en av de store rollene i «Julestjerna», som har premiere på TV 2 Play denne helgen. Den kommer også på TV 2.

Ameli Isungset Agbota (28) håper den nye TV 2-serien «Julestjerna» blir tradisjon.

Bodil Garvik Journalist i BT

Publisert Publisert Nå nettopp

Hun er skuespiller på DNS, men denne høsten har Ameli Isungset Agbota hatt permisjon for å spille i TV 2s nye julesatsing, serien «Julestjerna».

– Vi hadde det veldig gøy. Men jeg har bare sett noen klipp så langt, så jeg vet ikke hvordan det har blitt, sier hun.

«Julestjerna» handler om en «Stjernekamp»-liknende sangkonkurranse, der vi følger åtte artister, alle med sin historie og spesielle grunn til å være med i konkurransen.

«Julestjerna»-skuespillere: Håvard Bakke (fra v.), Ameli Isungset Agbota, Maja Christiansen, Hannah Karine Giske, Abdulhakim «Hkeem» Hassane (nederst under Giske), Hilde Lyrån og Dennis Storhøi.

Sceneskrekk

Agbotas rolleskikkelse, alenemoren «Maria», føler seg presset til å gjøre comeback på scenen når datteren blir alvorlig syk. Vinner hun konkurransen, vanker det stor pengepremie, som hun kan trenge til den dyre behandlingen som ville hjulpet datteren.

Det er bare det at «Maria» har sceneskrekk. Ikke aldeles uvanlig, ifølge Agbota.

– I alle fall er det absolutt mange skuespillere som er nervøse før de går på scenen. Men det betyr jo bare at man tar jobben sin alvorlig. Det hender også at man glemmer tekst eller noe. Da får man bare fake it till you make it. Det er ikke så farlig – jeg tenker bare at alle vil meg vel.

Dennis Storhøi spiller crooneren «Aksel», som sliter både med karriere og sinnemestring.

Andre karakterer i serien gestaltes blant andre av Odin Waage, Dennis Storhøi, Abdulhakim «Hkeem» Hassane, Hilde Lyrån og Håvard Bakke.

Alle har sine greier – som Dennis Storhøis rollefigur, crooneren «Aksel», som har endt opp som kjøpesenter-artist, og har utfordringer med raserianfall.

Les også NRKs julekalender: – Føles like mye som en spenningsserie som en julekalender

Inspirert av norsk popstjerne

Konkurransedeltakeren «Olea» (Hannah Karine Giske) er veganer med varmt hjerte for griser.

Nokså spektakulært under innspillingen, synes Agbota, var grisen som var med. For konkurransedeltakeren «Olea» (Hannah Karine Giske) er veganer, og veldig glad i griser – levende, vel å merke.

Så «Olea» drasser på et eksemplar av arten i tide og utide.

– Grisen er helt fantastisk! Første dagen tenkte jeg at dette kommer aldri til å gå. Grisen bare hylte og hylte, spesielt da den fikk på seg bleier. Men så fant Hannah et punkt på magen hans å klø på, og da ble det stille.

– Noen vil kanskje si at veganeren «Olea» kan minne om en viss popstjerne fra Os?

– Ja. He-he. Det var veldig artig. Flere av karakterene er inspirert av typer vi kanskje kjenner til.

Serieskaperne har for øvrig også lekt med navn – programlederen (Nils Ingar Aadne) i sangkonkurransen er kalt «Håkon Magnus».

Sanne Kvitnes som sminkøren «Lise» og Ameli «Maria» Isungset Agbota under innspillingen.

Noen husker trolig Agbota fra NRKs thrillerserie «Valkyrien» i 2017, der hun hadde en sentral rolle sammen med Sven Nordin. For den innsatsen ble hun rost opp i skyene av sin erfarne skuespillerkollega:

«Hun kommer med en naturlighet som hun bruker foran kamera – skal hun gråte, så gråter hun. Alt kommer helt uanstrengt», sa Nordin til KK etter innspillingen den gangen.

– Kan du virkelig gråte på kommando?

– Nei! Jeg kan ikke det. Jeg er ganske dårlig på det, faktisk. Jeg må jobbe litt – kjenne på følelsen, og tenke på noe trist. Da klarer jeg det.

Les også «Askepott»-regissøren jakter etter en barneskuespiller fra Bergen til stor TV-serie. – Nå haster det.

Hjem til multekrem

Ameli Isungset Agbota har trasket i Bergens gater siden hun begynte på DNS rett etter Teaterhøgskolen i 2016.

Juleferien blir kort for Agbota. Hun er med i musikalen «Assassins», som har norgespremiere på DNS 5. februar. Det blir prøver også i romjulen.

Når hun lille julaften reiser til familien på Årnes, blir det jul etter fast oppskrift. Noe bare må hun ha.

– «Tre nøtter til Askepott»! Jeg pleier alltid å se den.

Menyen julaften er variert hos familien Isungset Agbota.

– Jeg og mamma spiser pinnekjøtt. Min lillesøster som er vegetarianer spiser vegisterkaker – medisterkaker, liksom. Pappa spiser ikke kjøtt. Han spiser lutefisk. Så egentlig spiser jeg litt av alt dette.

Det kulinariske høydepunktet er kanskje desserten.

– Jeg er veldig glad i multekrem. Mamma er fra Geilo, så vi er ganske mye der. I høst var det veldig mye multer. Så ja – jeg gleder meg til julaften!

Det blir et nervekjør for Ameli «Maria» Isungset Agbota å gjøre comeback som artist.

«Julestjerna» har seks episoder, med premiere fredag 3. desember på TV 2 Play. Fra 19. desember vises den på TV 2, med ny episode daglig, til det vises dobbeltepisode 23. desember.

Ameli Isungset Agbota ser gjerne for seg at «Julestjerna» blir tradisjon på TV 2.

– Jeg tror det er en serie som kan gå i mange år. Det hadde vært veldig hyggelig, da. Vi drodlet om at vi kanskje skulle lage en sesong 2, men da hadde det jo ikke blitt en juleserie.

Men «Julestjerna»-gjengen har hatt det morsomt med å leke med tanken på å fortsette, på et eller annet vis.

Kulturlederens utvalgte Nyhetsbrev Liv Skotheim er kulturleder i BT og gir deg hver torsdag de beste sakene fra kulturverdenen. Meld meg på

– Vi hadde veldig god kjemi mens vi holdt på. Kanskje vi skulle lage en jule-«Skal vi danse»?

Les også Amatøren, Klysen og Grisen. Er du en av dem?

Publisert Publisert: 2. desember 2021 20:59

Les også David Bowie-satsing til Bergen i vår. – Dette blir rock and roll!