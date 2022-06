Faller mellom to stoler

Til tross for et konsept som jeg i utgangspunktet er veldig positiv til, mangler det en rød tråd som gjør at man bryr seg.

Tiago Fernandes Thomaz Gjesdal og Hannah Konjo spiller kjæresteparet Rafael og Saga. Forholdet blir satt på prøve når trygge Gjøvik kun er et minne og et nytt liv skal etableres i hovedstaden.

Lars Frøyshov Filmanmelder

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

«Venner fra før»

Sjanger: Norsk humordrama

Strømmes på: NRK

Premiere: 9. Juni

NRK har i løpet av de siste ti årene hatt store seriesuksesser om unge voksne i forskjellige overgangsfaser i livet. «Skam» tok tenårene på alvor og ble et globalt fenomen, «Unge Lovende» var et friskt pust for rådville mennesker i slutten av 20-årene, og de siste årene har «Rådebank» vunnet både priser og publikums hjerter fra baksetet på en Volvo 240. Nå er det overgangen fra tenårene til voksenlivet som skal bearbeides i den nye humordramaserien «Venner fra før».

Serieskaperne Marte Sunder Härter og Melike Leblebicioğlu Kaveh kommer begge fra tidligere kjente serier som henholdsvis «16», «17» og «18», så vel som tidligere nevnte «Rådebank» og «Kongen av Gulset». Der disse seriene har vært trofaste mot sine respektive sjangere, forsøker «Venner fra før» seg på en slags hybridvariant av henholdsvis humor og drama, med varierende grad av hell.

David Kløve Kjernlie og Anna Filippa Hjarne sjarmerer som Frikk og Emma, men blir fanget i sjangertroper og lettvinte løsninger i «Venner fra før».

I serien treffer vi de fire barndomsvennene Frikk (David Kløve Kjernlie), Emma (Anna Filippa Hjarne), Rafael (Tiago Fernandes Thomaz Gjesdal) og Saga (Hannah Konjo). Oppvokst på Gjøvik, har de nå bestemt seg for å flytte sammen i et kollektiv i Oslo og får servert på et sølvfat alle utfordringene som følger med storbylivet og det å forlate redet. Frikk er odelsgutt, småsjenert og prøver så godt han kan å tilpasse seg den nye tilværelsen. Emma er en mer bekymringsløs type, og har kanskje ikke de største ambisjonene når det kommer til verken Oslo eller livet. Rafael og Saga er ungdomskjærester, og finner raskt ut at det å være sammen i Gjøvik som 19-åringer ikke nødvendigvis er det samme som å være kjærester i 20-årene i Oslo.

Alle fire gestalter sine roller med ungdommelig pågangsmot og sjarm, men det er ganske tydelig at det ikke er etablerte skuespillere vi har med å gjøre. Det er selvfølgelig ikke en forutsetning for å lage bra TV, som mange gode norske serier har vist oss de siste årene, men da må reisverket rundt være tilsvarende solid. Skuespillerprestasjonene blir dessverre ganske fort satt i skyggen av seriens andre åpenbare mangler. Formatet skulle tilsi at det er rikelig med både humor og drama, men kommer til kort på begge fronter. Episodene heller mer mot situasjonskomediesjangeren, hvor det er et problem eller situasjon som skal gjennomgås i løpet av de neste tjue minuttene, og det føles mer utdatert enn nyskapende.

«Venner fra før» mangler både brodd og varme. Det morsomme er ikke morsomt nok, og i den andre enden av skalaen er det vanskelig å la seg engasjere i karakterene. Til tross for et konsept som jeg i utgangspunktet er veldig positiv til, mangler det en rød tråd som gjør at man bryr seg nevneverdig om hva som skjer i løpet av de fem episodene som skal etablere dette nye universet. Det er selvfølgelig lov å håpe at serien finner fotfestet i de resterende syv episodene, men da må våre fire hovedroller få litt mer kjøtt på beinet, og ikke bare skulle finne ut av hvordan de skal klare å betale strømregningen.

5 av 12 episoder vurdert

Kulturredaktørens utvalgte Nyhetsbrev Jens Kihl er kulturredaktør i Bergens Tidende og gir deg hver torsdag de beste sakene fra kulturverdenen. Meld meg på