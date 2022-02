Fikk du med deg disse kultursakene?

Vi har plukket ut fire kultursaker som er verdt å få med seg.

Nattklubbene er åpne igjen, etter nesten to år med det som i praksis var et danseforbud.

– Et meget signifikant, tidlig graffiti-Banksy-bilde

Marcus Smith Hvidsten fotografert i 2014, i butikken han startet etter å ha solgt to andre Banksy-originaler. Nå skal også dette bildet selges.

Torsdag 3. mars går en Banksy-original under hammeren hos Phillips, et av Londons store auksjonshus. Gatekunstverket i sort/hvitt heter «Laugh Now Monkeys with Monkey Placards», og skal auksjoneres bort sammen med verker fra størrelser som Damien Hirst, David Hockney og Jean-Michel Basquiat.

Bergensmannen som eier av bildet, fikk det gratis for over 20 år siden. Nå er prisestimatet 1,5-2,5 millioner pund, altså mellom 18 og 30 millioner norske kroner.

– Hvis man vil oppnå en urealistisk drøm, er Tiktok den raskeste veien

Samuel Vedå på vei inn i det han kaller «the famous corner of Alversund» – leiligheten til broren, der også Tiktok-kollega Linnea Løtvedt bor.

Millioner av profiler florerer på Tiktok. Bare et fåtall av dem lykkes.

På den populære videoappen Tiktok kan man dele korte filmsnutter og få følgere, likerklikk og kommentarer. De senere år har en rekke trender innenfor blant annet mat, musikk og dans startet på denne appen.

Møt fire av de største Tiktok-stjernene fra Vestlandet.

– Nå unner vi folk å ha det gøy og danse igjen

Oliander Taule (23) forbereder seg til gjenåpning.

Under scenelyset på klubben Natt i Christian Michelsens gate, tørker DJ Oliander Taule (23) støv av DJ-mikseren. Han forbereder seg til helgens opptredener etter at regjeringen forrige uke fjernet alle koronarestriksjoner, inkludert den beryktede meteren.

– Jeg gleder meg å spille igjen, som om det er for første gang, sier Taule med stor entusiasme. Han har vært hoved-DJ på nattklubben siden 2019.

Den nye festspilldirektøren føler seg allerede litt som en bergenser

Lars Petter Hagen innser at i Bergen vil mange ha meninger om jobben han gjør – kanskje til og med fuglene.

Det er stiv kuling på toppen av Ulriken. Snøfokk fyker mellom det nye stasjonsbygget og den gamle TV-masten, og treffer en 46 år gammel mann fra Østlandet i ansiktet.

Lars Petter Hagen er den nye direktøren for Festspillene i Bergen, og nå har han akkurat slitt seg opp på Ulrikens hvitkledde topp for første gang. Som takk for innsatsen blir han altså møtt med sterke vindkast og sidelengs nedbør.