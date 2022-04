Tre år siden sist: Her er vårens største kulturbegivenheter

I år gjenoppstår festivalvåren for første gang på tre år. Disse begivenhetene bør du få med deg de neste månedene.

Slik så det ut på Bergenfest i 2019. I år vil festivalen igjen kunne arrangeres på normalt vis.

Det er nok mange av oss som har blitt noe fattigere på kulturopplevelser de siste årene. To år med hjemmesitting har ført til at dørstokkmilen har blitt stadig lengre og seigere for de fleste. Mange har falt ut av rytmen for når de store kulturopplevelsene skjer.

Her er fem begivenheter som kan få deg ut kulturlivet igjen.

1 Vossajazz Rohey Taalah under Vossajazz i 2018. Når: 8. til 10. april. Hvor: Voss sentrum Jazzfestivalen er tilbake for sin førtiniende utgave, og her står variasjon og mangfold i fokus. Jazz, folkemusikk og verdensmusikk står på programmet når festivalen inntar Voss den andre helgen i april. Festivalen tar i år sikte på å inkludere jazzentusiaster i alle aldre, alt fra ungdomssatsingen Yngdajazz til Eldrejazz. Et av de viktigste elementene i festivalen er Superjazz, et tilbud for mennesker med funksjonshemninger.

2 Festspillene i Bergen Festspillåpningen på festplassen i 2013. Når: 25. mai til 8. juni Hvor: Bergen Når våren er på sitt vakreste arrangeres det festspill for 70. gang, og det er en vital 70-åring som skal feires. Tema for årets festspill er «essens», og spillene skal ifølge programsjef Tonje E. Peersen skape nye koblinger mellom menneskene bak, på og foran scenen. Årets festspill åpner i Grieghallen 25. mai med urpremieren av Taylor Macs forestilling «A 24-decade history of popular music», sammen med Bergen Filharmoniske Orkester i Grieghallen. På programmet står blant annet opera, en avslutningskonsert med Griegs pianokonsert i a-moll, urfremføringer og internasjonale og norske artister.

3 Nattjazz 50 år Marius Neset på saksofon under Nattjazz i 2021. Når: 27. mai til 5. juni Hvor: Bergen, USF Verftet Nattjazz feirer 50 år i 2022 med jubileumsfestival. Over ti dager vil publikum kunne se artister som Ane Brun, Sons of Kemet og John Scofield Trio på USF Verftet. Uansett om du er lidenskapelig opptatt av jazz, bare ute etter å utfordre fordommene dine eller rett og slett utvide smaken din, finnes noe for enhver smak. Alle de tre scenene ligger under samme tak, og tilbyr ulike musikalske opplevelser under festivalen. Festivalens storstue, Røkeriet, har en kapasitet på 1250 stående publikummere, mens Studio Verftet med sine 140 sitteplasser skaper en mer intim atmosfære.

4 Bergenfest Karpe på Bergenfest i 2017. Når: 14. til 18. juni Hvor: Bergenhus festning A-ha, Karpe, Girl in red, Cezinando, Aurora, Zara Larsson og George Ezra. Listen over artister er lang og forventningene er store når noen av verdens største artister inntar Bergenhus festning i juni. Endelig vil festivalpublikummet kunne stå tett på konserter, danse sammen uten kapasitetsbegrensninger og oppleve nye artister, noen skulle egentlig ha spilt på Bergenfest i 2020 eller 2021.

5 Skeivt kulturår 2022 markerer 50 år siden forbudet mot Homoseksualitet ble fjernet i Norge. Når: Hele 2022 Hvor: Blant annet på Kode i Bergen 2022 markerer 50 år siden Norge fjernet forbudet mot homoseksualitet. Skeiv kultur og historie vil derfor være godt synlig gjennom hele året, både i kulturlivet, på museer og på Universitetet i Bergen. På Kode vil utstillingen «Det skeive blikket» utforske og løfte frem mangfoldet av skeive perspektiver, historier og identiteter i en egen samling. Utstillingen åpner den 1. april. Kode vil også huse «Bergen Ballroom», med mål om å skape trygge rom for unge LHBT+ og BIPOC-personer.

