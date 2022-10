Sterkt, vakkert og velspilt drama avslutter årets BIFF

«Close» er en prøvelse for tårekanalene.

Léo (Eden Dambrine) høster blomster med familien. Blomsterengen er ikke bare vakker, men fungerer også som en visuell metafor filmen gjennom.

«Close»

Regi: Lukas Dhont

Land: Frankrike/Belgia/Nederland

Vises på Biff: To visninger 27. oktober

Premiere: 25. desember

Uhyre godt skuespill i filmens hovedroller gjør avslutningen på årets BIFF til en historie det er lett å la seg røre dypt og hulke hardt av.

13-åringene Rémi (Gustav de Waele) og Léo (Eden Dambrine) er bestevenner, og på randen av puberteten. De leker sammen hele dagen, overnatter hos hverandre så ofte som mulig, og Léo forteller historier når Rémi sliter med å få sove. Så begynner de på ungdomsskolen, og hvor nære de er hverandre blir fort lagt merke til. Jentene i klassen spør om de er kjærester.

13-åringene Rémi (Gustav de Waele) og Léo (Eden Dambrine) er bestevenner. Prestasjonene til de unge hovedrolleinnehaverne er svært sterke og hjerteskjærende.

Léo blir umiddelbart selvbevisst. Han vil ikke at folk skal tenke at de er et par, og trekker seg sakte unna. I tillegg interesserer Léo seg for nye fritidsaktiviteter, og får flere venner der. Rémi derimot forstår ikke hva som foregår, og tar endringene i relasjonen deres tungt. Avstanden mellom dem vokser stadig, og vennskapet blir snart umulig å reparere.

Det er ikke nødvendigvis helt bevisst fra Léos side, men selv om han beundrer Rémi for hans musikalske talent, søker han selv mot det typisk maskuline, det harde og aggressive, som ishockey. Rémi og vennskapet til ham blir stående som en representasjon for femininitet, omsorg, ømhet – og svakhet. I sin forvirring og sorg tyr Rémi fort til gråt. Bildet av hvor ødeleggende stereotypisk, giftige maskulinitet kan være, krystalliseres i tårene hans, og i de homofobiske skjellsordene som ropes i skolegården.

Léo søker mot det stereotypisk maskuline etter å ha fått spørsmål om Rémi er kjæresten hans.

Tematikken i «Close» er i seg selv nok til å vekke følelser, men det er prestasjonene til de unge hovedrolleinnehaverne som virkelig treffer meg i hjertet. De fremstår så naturlige, både i sin barnslige lek og i de vonde øyeblikkene som drar dem fra hverandre, at jeg iblant må minne meg selv på at det er skuespill. Regissør Lukas Dhont må være spesielt dyktig til å instruere barn, i tillegg til å skrive troverdig dialog for dem.

Mye emosjonell vekt legges på det usagte, det eneste personene i rommet ikke snakker om. Det er i flere scener helt åpenbart at de tenker på det samme, lengter etter det samme, men at ingen av dem tør ytre det høyt. Eller, idet en av dem gjør det, så flykter den andre. Grunnene til at de to guttene glir fra hverandre kommuniseres ikke direkte. Sorg og skyldfølelse holdes igjen, og formidles i hovedsak gjennom små gester. Kameraet hviler tett på ansikter, fanger blikk, forsøksvis tilbakeholdte følelser og sakte vellende tårer.

Léo med Rémis mor, Sophie (Émilie Dequenne), som behandler Léo som om han også er hennes sønn.

«Close» er gjennomgående vakker, men særlig flotte bilder av de fargerike blomsterengene Léos familie dyrker stikker seg ut. Blomstene og Léos arbeid med dem fungerer også som visuelle metaforer for det han gjennomgår. Blomster høstes, rives opp med røttene, før nye plantes til våren.

Det er mulig å oppfatte et skifte i filmen som en vond utnyttelse av en trope typisk for filmer med LHBTI-tematikk. Kanskje ville filmen vært mer interessant og tankevekkende, heller enn en prøvelse for tårekanalene, om den unngikk dette. Og om den besvarte flere av spørsmålene som blir hengende i luften. Uansett er «Close» en film det blir vanskelig å glemme.