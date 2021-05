Nasjonaldag med flammende og viktig prøve for Tix

Heftig pyroteknikk avrundet Tix' første Eurovision-generalprøve i Rotterdam. Før det markerte han nasjonaldagen med en helt ny russedress.

Tix i den første generalprøven før tirsdagens semifinale i Eurovision Song Contest. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB-Alexander Vestrum

Publisert Publisert Nå nettopp

Andreas Haukeland, eller Tix, er den niende artisten på scenen i et nesten skremmende sterkt semifinalefelt bestående av 16 land tirsdag.

Ti av landene går videre til lørdagens finale.

Kontrastene er sterke i sceneshowet til Tix, og «Fallen Angel» starter i kaldt blått før den går over i varmt oransje. Foto: Heiko Junge / NTB

– Vi skal huske på at den opptredenen vi gjør i dag, ikke sendes på TV, men den er fortsatt veldig viktig, sa Tix til NTB før prøven.

Den andre generalprøven mandag kveld danner nemlig grunnlaget for fagjuryenes vurderinger, som igjen utgjør halvparten av poengene som skal fordeles.

Tix er artist nummer ni på scenen i semifinalen i Eurovision Song Contest. Foto: Heiko Junge / NTB

Tix med sin relativt tunge pelskåpe assisteres på plass før fremføringen av «Fallen Angel» i første generalprøve mandag. Foto: Heiko Junge / NTB

17. mai-feiring

Mandag, 17. mai, startet med en liten markering på hotellet der den norske delegasjonen bor. Tix og de fem danserne viftet med flagg og stemte i på «Norge i rødt, hvitt og blått» fra takterrassen.

Tix, som blant annet ble kjent for russelåter, var i anledning den norske nasjonaldagen kledd i en nylaget russedress med påskriften «Tix» og «Norway» – samt gullsko.

– Russen har hatt et ganske kjipt år, og jeg tenkte å pynte meg litt til deres ære i dag, sier han.

For den 28-årige artisten var dette første 17. mai feiret i utlandet.

– Det er en ære å få lov til å feire 17. mai her i Rotterdam. Vi skal representere landet vårt i det som er våre største lidenskaper og yrker. Vi er beæret over at hele Norge skal sitte hjemme og følge med, kommenterte han under markeringen av nasjonaldagen.

Tix gjør seg god nytte av pyroteknikken på Eurovision-scenen. Foto: Heiko Junge / NTB

Kontrastene er sterke i sceneshowet til Tix, og «Fallen Angel» starter i kaldt blått før den går over i varmt oransje. Foto: Heiko Junge / NTB

Testregime

Fra hotellet bar det etter hvert til Eurovision-arenaen, først for koronatesting. Alle artister, delegasjonsmedlemmer og også pressefolk må gjennom en ny koronatest hver 48. time.

Tix mener det strenge smittevernregimet ikke har preget oppladningen til tirsdagens semifinale.

Tix på vei inn til koronatest mandag. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er litt som en leirskole eller en barnehage. Vi blir eskortert rundt, sier han.

Tix forteller om et opplegg der beskjedene er for eksempel «Gå dit», «Hold deg litt unna her» og «Ikke ta på noe».

– Dette føles som det tryggeste stedet jeg har vært noen gang. Og jeg setter egentlig litt pris på at folk behandler meg som et barnehagebarn. Jeg synes det er greit. Jeg flyr rundt uansett, så kan noen andre stoppe meg og sette grenser, sier Tix.

Tix og hans dansere feiret 17. mai med å vifte med flagg og synge fra hotellets takterrasse. Foto: Heiko Junge / NTB

Positive prøver i delegasjoner

For Andreas Haukeland, alias Tix, var årets 17. mai den første i utlandet. Foto: Heiko Junge / NTB Tix med ny russedress for anledningen. Foto: Heiko Junge / NTB

Koronapandemien har allerede skapt overskrifter under Eurovision Song Contest. Både i den polske og den islandske delegasjonen har medlemmer testet positivt.

Mandag kunne Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) opplyse at alle andre prøver i den polske delegasjonen var negative. Islendingene er fortsatt i karantene og venter på prøvesvar.

Pandemien gjorde at fjorårets sangkonkurranse ble avlyst.