Brageprisen til avdød forfatter for første gang

Forfatteren Beate Grimsrud er tildelt Brageprisen for skjønnlitteratur for romanen «Jeg foreslår at vi våkner». Det er første gang prisen utdeles posthumt.

Beate Grimsrud, som døde 1. juli i år, er tildelt Brageprisen for skjønnlitteratur. Foto: Tor Stenersen

NTB

Grimsrud døde 1. juli i år, 57 år gammel, etter en tids sykdom.

I begrunnelsen skriver juryen at romanen rommer alt man håper skal befinne seg mellom to permer, når man åpner en ny bok.

«Vinnerromanen er rett og slett et overflødighetshorn av skarpe formuleringer, presise observasjoner, svimlende filosofiske tanker og vilter fantasi», heter det i begrunnelsen.

I år offentliggjorde kulturminister Abid Raja (V) vinnerne på et digitalt arrangement som følge av koronarestriksjonene.

Dag O. Hessen er tildelt Brages hederspris for 2020. Foto: Tor Stenersen

Forfatteren og biologen Dag O. Hessen er tildelt Brages hederspris for 2020. Han tildeles også Brageprisen for sakprosa for boken «Verden på vippepunktet».

Dermed vinner Hessen to av de fem brageprisene i år.

– Det er vanskelig å finne ord på sånne anledninger. Jeg tror det eneste som dekker det, er overveldende, sier Hessen til NTB.

«Verden på vippepunktet» tar for seg hvordan det står til med natur og klima og hvor ille det kan gå hvis utviklingen krysser et punkt der det blir nesten umulig å komme seg tilbake til en verden i balanse.

Fakta Brageprisene Brageprisene ble delt ut på et digitalt arrangement av kulturminister Abid Raja (V) torsdag kveld. Skjønnlitteratur: Beate Grimsrud: «Jeg foreslår at vi våkner», Cappelen Damm

Barne- og ungdomsbøker: Jenny Jordahl: «Hva skjedde egentlig med deg?», Cappelen Damm

Sakprosa: Dag O. Hessen: «Verden på vippepunktet», Res Publica

Åpen klasse: Nyttebøker for voksne og barn/ungdom: Thomas Horne: «Den store klimaguiden», Forlaget Press

Hedersprisen: Dag O. Hessen Brageprisen har vært delt ut hvert år siden 1992 og er en av Norges viktigste litterære priser. Den deles ut av Stiftelsen Den norske Bokprisen og har som mål å hedre gode norske forfatterskap, samt skape interesse for norsk litteratur. Les mer