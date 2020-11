Hun lager noen av Bergens mest kjente bygg av pepperkakedeig

Ane har allerede vunnet Pepperkakebyens «gullkjevle» to ganger for sine konstruksjoner.

Hjemme hos Ane Tunestveit Skår er det pepperkaker på alle bord, allerede i oktober. Nå er hun i innspurten av byggeprosessen med å gjenskape Sjømannsmonumentet i spiselig form. Foto: Adrian B. Søgnen

Lukten av stekte pepperkaker fyller leiligheten til Ane Tunestveit Skår i Åsane.

På kjøkkenbordet ligger 78 kakedeler nøye utskåret.

Snart skal bitene settes sammen og bli den gamle Kavli-fabrikken på Damsgård. Hun har allerede brukt tolv timer på å bygge det, men deigen viste seg å være for myk.

Da må hun prøve igjen. Såpass seriøs må man være, mener pepperkake-mesteren.

Hun er verken arkitekt eller ingeniør, men har allerede vunnet Pepperkakebyens «gullkjevle» to ganger for sine konstruksjoner i pepperkakedeig.

I 2019 vant hun pris for en pepperkakeversjon av Johanneskirken.

I 2019 vant Ane Tunestveit Skår pris for denne kopien av Johanneskirken. Foto: Privat

Nå går hun for en tredje gullkjevle med et ambisiøst prosjekt: Sjømannsmonumentet på Torgallmenningen.

Den skal etter planen stilles ut i Pepperkakebyen i Sentralbadet fra 14. november.

Fakta Pepperkakebyen Verdens største pepperkakeby.

Har blitt arrangert siden 1991.

Bidragene kommer fra barnehager, skoler, familier, bedrifter og organisasjoner.

Fra 2014 har Pepperkakebyen holdt til i Sentralbad-bygget i Bergen sentrum.

Årets Pepperkakeby skal åpnes av ordfører Marte Mjøs Persen den 14. november. Les mer

Noe av det kjekkeste er å få brukt kreativiteten på noe gøy, mener Ane. Her skjærer hun ut én av tolv menn som skal stå rundt Sjømannsmonumentet. Foto: Adrian B. Søgnen

Har tatt helt av

Interessen for konstruksjoner i pepperkakedeig startet med en familie som Ane beskriver som «over snittet opptatt av tradisjoner».

– Familien min er helt hektet på tradisjoner. Mamma liker ikke engang Halloween, men har likevel huset fullt av pynt nå, ler hun.

Sammen med foreldrene har hun bygget pepperkakehus siden hun var liten. Men de siste årene har det tatt helt av, og nå lager Ane store og kompliserte pepperkakebygg på et lite kjøkken i leiligheten i Åsane, som hun deler med hunden «Diesel».

Redd for å bli for ivrig

Jul er definitivt et av årets høydepunkter for Ane, og hun har allerede julebrus i kjøleskapet.

Vennene hennes har gitt beskjed om at hun må vente med å ta frem julepynten til tidligst siste helgen i november.

– Jeg må passe meg så jeg ikke blir for ivrig, sier hun.

Hva synes vennene dine om at du bruker så mye tid på pepperkakehus?

– De synes det er gøy, men de tenker nok at det er litt sært, innrømmer Skår og ler.

Klikk på høyre side av bildet under for å se flere bilder.

Ane er to ganger vinner av Pepperkakebyprisen. Foto: Adrian B. Søgnen

Har lært seg noen triks

Når hun nå setter i gang med å gjenskape Sjømannsmonumentet, har hun allerede gjort en del forarbeid. Blant annet har hun reist på befaring, tatt et titalls bilder og tegnet ned detaljer som kan gjenskapes med pepperkakedeig.

– Jeg ser på dimensjonene, fargene og hvor gjenkjennelig jeg kan gjøre det. Det går ikke an å lage et identisk hus, men du kan finne detaljene som er spesielle for bygget, sier hun.

Pepperkakedeig er på ingen måte et stødig materiale, og det krever en del kunnskap for å få det til å holde, forteller den prisbelønte husbyggeren.

Noen triks har hun lært seg, som å la deigen steke litt for lenge og hulle den ut med gaffel for å unngå at den hever. Noen ganger går det likevel skeis, innrømmer Skår.

Én ting holder hun seg langt unna

– Jeg bygget et tre-etasjershus for noen år siden og var kjempefornøyd med resultatet. Da vi skulle se huset i Pepperkakebyen hadde det rast sammen, forteller lærerstudenten som egentlig ville bli arkitekt da hun var liten.

– Da bestemte jeg meg for at jeg måtte gjøre det bedre neste år. Jeg tuller ikke med pepperkakehus, det er jo små kunstverk, sier hun.

Én ting holder hun seg langt unna, og anbefaler alle å gjøre det samme:

– Jeg tror ikke på superlim, det mener jeg er juks. Selv om jeg ikke vil spise huset mitt, så skal det være spiselig, sier hun.

– Superlim er juks, mener Ane, som insisterer på at alle materialer skal være spiselige. Foto: Adrian B. Søgnen

Fakta Fem tips til deg som vil lykkes med å lage pepperkakehus 1. Lag et hus du har lyst til å lage. Motivasjon er viktig! 2. Ikke bruk superlim. Bruk smeltet sukker, også kjent som «knekk». – Hele huset skal i teorien være spiselig, og knekk holder delene bedre sammen, mener hun. 3. Melis fikser alt: Har du en sprekk, dekk rikelig med melis så er det ingen som ser det. 4. Lag istapper av glasur: – Slik kan du spise litt av huset uten å ødelegge det, sier Skår. 5. Bruk gjerne ferdig deig. – Å bygge huset kommer til å ta masse tid. Ikke bruk tid på å bake egen deig. Les mer

Pepperkakeversjonen av Sjømannsmonumentet er ett av tre pepperkakehus Ane lager til Pepperkakebyen. Det som tar mest tid er planleggingen, forteller hun. Foto: Privat

Åpner 14. november

Pepperkakebyen i Bergen er verdens største pepperkakeby, og er blitt arrangert hvert år siden 1991.

Årets pepperkakeby blir satt sammen i lokalet til Sentralbadet og åpner 14. november.

Når husene endelig er plassert ut i Pepperkakebyen, blir Ane stolt og glad.

– Det er jo små kunstverk folk har laget. Det er jo et litt tullete prosjekt, men det er så mange folk som bryr seg, sier hun.

Og hvis det skulle være fare for at årets pepperkakeby ikke blir verdens største?

– Da er det ikke utenkelig at jeg bygger ti hus til, sier Ane.

Den gamle Kavli-fabrikken i Damsgårdsveien på Gyldenpris ble overtatt av Kavli i 1933. Nå skal den stilles ut i Pepperkakebyen. Foto: Adrian B. Søgnen

Har du sett dette huset et sted i Bergen? Det er en av de nye bygårdene på Damsgård. Foto: Adrian B. Søgnen