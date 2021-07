Matematikeren som ble kakekunstner

Zahra Khorsand (46) lager kunst som er til å spise opp.

Hun hadde lang universitetsutdannelse, og foreleste for 500 studenter i semesteret hjemme i Iran. Så flyttet Zahra Khorsand til Norge for å ta mastergrad nummer to, og en påfølgende doktorgrad i matematikk.

Kreativ og kunstnerisk har hun aldri vært, heller metodisk og nøyaktig – alt følger en formel.