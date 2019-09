Harmonien feirer Beethoven på fineste måte

Denne versjonen av «Skjebnesymfonien» satte ekstra trykk og smekk på de store orkestrale effektene.

STORVERK: Kveldens dirigent, nederlandske Jan Willem de Vriend, sa at for ham handler Beethovens symfoni om frigjøring fra samfunnsmessig tvang. Rune Sævig

Peter Larsen

For mindre enn 50 minutter siden

Fakta Johan Ludwig van Beethovens femte og sjette symfoni, og «Paragraf 112» av Maja Ratkje Konsert, dirigent: Jan Willem de Vriend, Bergen Filharmoniske Orkester, Grieghallen

Neste år i desember er det 250 år siden Beethoven ble født. Det skal feires. Og den store feiringen er allerede begynt rundt om i konsertsalene.

Blant annet denne torsdagen i Grieghallen, der Bergen Filharmoniske Orkester inviterte til konsert med to hele Beethoven-symfonier på programmet.

Kvelden åpnet med den aller mest kjente av dem, den femte, «Skjebnesymfonien» fra 1807. I ettertid er den ofte blitt beskrevet som et eksempel på abstrakt, «absolutt» musikk.

Dikteren E.T.A. Hoffmann skrev i 1810 at denne symfonien «åpner et ukjent rike» for mennesket, en verden som ikke kan beskrives ved hjelp av språklige begrep.

Kveldens dirigent, nederlandske Jan Willem de Vriend, delte tydeligvis ikke denne oppfatningen.

I en kort introduksjon sa han at for ham handler denne symfonien om frigjøring fra samfunnsmessig tvang, den er en fortelling om en heroisk kamp som føres igjennom til seier og forløsning.

Og da musikken startet var det tydeligvis denne oppfatningen som lå til grunn.

I tolkningen sin bygget de Vriend på mange års erfaringer fra den nederlandske «tidlig musikk»-bevegelsen.

BFO stilte med et redusert mannskap som svarte til det orkesterformatet som var til rådighet i 1807.

Resultatet ble en rytmisk, spenstig tolkning av Beethovens store skjebnefortelling. En fremføring som fremhevet alle verkets indre kontraster og konflikter og som satte ekstra trykk og smekk på de store orkestrale effektene.

Det var varme, sødmefylte melodilinjer i strykerne. Men først og fremst fremhevet de Vriend partiturets militære aspekter – med messingblåsere og pauker plassert langt fremme i lydbildet.

Og da basunene, kontrafagotten og pikkolofløyten endelig sluttet seg til messingblåserne i overgangen til fjerde sats, var det ingen tvil.

Seieren var vunnet og ble feiret ettertrykkelig til aller sist med 29 takter ren, triumferende C-dur fortissimo.

Konserten sluttet med Beethovens sjette symfoni, «Pastorale»-symfonien.

I de Vriends og BFOs tolkning ble den til en vakker, liten fortelling om bymennesker på søndagsutflukt i naturen. Fremføringen var avdempet, gjennomsiktig, med fine akvarellfarger i skildringen av gjestenes ankomst og scenen ved bekken.

Tordenværet som bryter løs i fjerde sats, ble fremstilt med kraft og store, maleriske effekter – men ble samtidig spilt med en slags distanse som understreket bymenneskenes naive holdning til naturen og naturkreftene.

Ikke alt var Beethoven på denne torsdagskonserten. Klemt inne mellom de to store 1800-talls symfoniene, dukket det opp et lite stykke norsk samtidsmusikk: Maja Ratkjes «Paragraf 112», et ultrakort orkesterverk skrevet i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014.

Tittelen henspiller på Grunnlovens «miljøparagraf» som ble innført 1992 og som gir naturen og miljøet grunnlovsvern: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares».

Det er ikke noe idyllisk, beethovensk naturmaleri i Ratkjes verk. Det «skildrer» ikke vår tids natur og miljø.

Hun tar utgangspunkt i instrumentenes egne «naturlyder» – luften som går gjennom messingblåsernes rør, støyen fra klapper og ventiler, strykeinstrumenter som knirker. Etter hvert bygger det seg opp et skjørt univers av lydfragmenter som beveger seg i mange forskjellige retninger, men som aldri samler seg og blir til en helhet.

Kanskje som et musikalsk utsagn om miljøets og naturens nåværende tilstand.