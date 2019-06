Muse­umsdi­rektøren frykter det elekt­riske anlegget kan kollapse: – Situa­sjonen er kritisk

Mens Bryggens museums nye utstilling til 30 millioner åpner for publikum, sitter de ansatte i kontorer uten ventilasjonsanlegg og med vannskader på veggene to etasjer over.

Lukten av våt maling og byggestøv er fremtredende på innsiden av Bryggens museum fredag formiddag.