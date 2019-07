Kjartan Lauritzen: – Ynkeleg av NRK

NRK har beklaga at dei spelte Kjartan Lauritzen-låten «Fredag» i si morgonsending. Det meiner rapparen frå Balestrand er skremmande.

SKREMT AV NRK: NRK har beklaga at dei spelte ein Kjartan Lauritzen-låt i si morgonsending fredag 19. juli. Det meiner rapparen er skremmande. Her ser vi Kjartan Lauritzen på scena på Koengen i førre veke. Hedvig Idås

– Fordi ein fyr reagerer på låten min, så legg Noregs største radiokanal seg på rygg som eit ynkeleg krypdyr. Det er skremmande, seier rapparen Kjartan Lauritzen, som eigentleg heiter Per Áki Sigurdsson Kvikne.

Tysdag trykte BT eit lesarinnlegg av Gunnar Johnstad. Han reagerte på at NRK Hordaland i si morgonsending fredag 19. juli hadde spelt Kjartan Lauritzen-låten «Fredag», fordi han meiner teksten er upassande og vulgær.

På låten «Fredag» syng Kjartan Lauritzen blant anna:

Ååå herregud, eg kjenne det i skrittet

Det e torsdagsmårro

men det e i mårro det skal klikke ...

Full og tida den blir borte med ei jente oppå skrittet

Ho har ikkje på seg skjorte

– Låten handlar om glede

Kjartan Lauritzen synest det berre var morosamt at nokon reagerte på låten hans. Men så beklaga NRK overfor BT at dei hadde spelt «Fredag» i morgonsendinga.

Til BT sa Dyveke Buanes, distriktsredaktør i NRK Hordaland, at dei ikkje burde ha spelt låten.

«Vi ser nå at vi burde sjekket teksten først, for dette ble feil musikkvalg i vår morgensending. Derfor vil jeg beklage til alle som er blitt støtt denne fredagen, og den vil nok ikke bli valgt hos oss igjen. Dette skal vi lære av».

– At ho seier at dei aldri skal spele låten «Fredag» igjen i si morgonsending, blir eg skremt. Og det får meg til å tenkje på ytringsfridom. Viss ikkje folk toler dette, kva toler dei då? Dette er jo ikkje ein gong ein grov tekst, men ein tekst om glede, seier Kjartan Lauritzen.

– Litt mildare stemning

– Vanlegvis har vi ei eiga avdeling på NRK Tyholt som plukkar ut musikken vi spelar i P1, seier Dyveke Buanes, distriktsredaktør i NRK Hordaland, då ho får høyre kritikken frå Kjartan Lauritzen.

– Men i samband med Tysnesfest gjorde vi eit unntak, og valde å spele Kjartan Lauritzen og hans mest kjente låt «Fredag». I ettertid ser vi at det kanskje ikkje var riktig å sende denne låten så tidleg på morgonen, fortset ho.

IKKJE PASSANDE MORGON-MUSIKK: Dyveke Buanes, distriktsredaktør i NRK Hordaland, meiner Kjartan Lauritzen er ein flott artist, men kanskje ikkje tidleg om morgonen. Eirik Brekke

– Korfor?

– Det handlar om innhaldet i tekstane. Han syng blant anna «Kæxar bruke henda for å simulere pumpene». Vi er gjerne litt mildare i morgontimane i NRK P1. Men det er ikkje snakk om sensur, men om å vere bevisst på innhaldet i låtane. Vi må vere bevisst innhald i tekstar på same måte som vi må vurdere innhald i saker vi sendar. Det var vi ikkje her, og det skal vi lære av.

– Men de kjem ikkje til å spele «Fredag» av Kjartan Lauritzen på morgonsendinga gjen?

– Det kan godt vere «Fredag» kan spelast i gjen seinare, men det er det musikkavdelingen på Tyholt bestemmer. Kjartan Lauritzen er ein veldig flott og viktig vestlandsartist. Han står på lista til NRK Sogn og Fjordane og ettermiddagsprogramma til NRK Hordaland, seier ho.